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Суд передав АРМА права на готель «Газпрому» в окупованому Криму

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд передав АРМА права на готель «Газпрому» в окупованому Криму
«Кримський бриз» є найдорожчим готелем півострова
фото ілюстративне

На території елітного готелю у 2021 році росіяни за бюджетні кошти почали будувати опріснювальну установку у той час, коли населення Криму потерпало від відсутності води

Шевченківський районний суд м. Києва 26 жовтня передав Агентству з розшуку і менеджменту активів в управління корпоративні права готелю «Кримський бриз» на суму 1,8 млрд грн.  Про це повідомляють аналітики Trap Aggressor (проєкт StateWatch) з посиланням на ухвалу суду.

Відомо, що готель належить компанії «Еколого-туристичний центр в Парковом», зареєстрованої в смт. Паркове, біля Ялти. Кінцевий бенефіціар компанії – московська компанія «Рисско», 99% акцій якої належить компанії  «Газпром Добыча Оренбург». У свою чергу «Газпром Добыча Оренбург» на 99% належить найбільшому російському виробнику природного газу компанії «Газпром».  

«На території елітного готелю у 2021 році росіяни за бюджетні кошти почали будувати опріснювальну установку у той час, коли населення Криму потерпало від відсутності води», – йдеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено причетність компанії «Газпром» до фінансування російської армії, закупівлі запасних частин до військової техніки, фінансування діяльності на території України  диверсійно-розвідувальних груп, терористичних організацій т.зв. «Д/ЛНР» тощо.

Зазначається, що 27 червня готель був визнаний речовим доказом, а 18 липня на корпоративні права було накладено арешт. За даними журналістів «Крим.Реалії», цей готель є найдорожчим готелем півострова.

Раніше повідомлялося, що суд передав в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) корпоративні права в статутних капіталах двох підприємств з Івано-Франківщини.

Теги: АРМА Крим суд готель війна

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