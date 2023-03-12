Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

«Зелені» інвестори закликали НКРЕКП встановити на другий квартал достатній тариф для «Укренерго» 

Христина Жиренко
glavcom.ua
«Зелені» інвестори закликали НКРЕКП встановити на другий квартал достатній тариф для «Укренерго» 
Інвестори переконані, що НКРЕКП встановила не коректний тариф на передачу електроенергії для «Укренерго»

Євтушенко: Ситуація в енергетиці є такою, якою її хоче бачити влада

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг має на ІІ квартал поточного року забезпечити достатній тариф на передачу для НЕК «Укренерго», щоб компанія не нарощувала заборгованість перед підприємствами зеленої енергетики. 

Про це заявив Сергій Євтушенко, керуючий партнер UDP Renewables, зазначаючи, що НКРЕКП може встигнути переглянути розмір тарифу на передачу для «Укренерго». 

«Всі можливості є. Було б бажання. В будь який момент можна позачергово це зробити. Але комусь ця криза дуже потрібна і зручна», – заявив Євтушенко. 

За його словами, дефіцит коштів спостерігається в цілому на ринку електроенергії та, зокрема, в галузі зеленої енергетики. При цьому проблем на ринку газу, пального та вугілля значно менше. 

«Ситуація в енергетиці є такою, якою її хоче бачити влада і до якої вона довела галузь своїми недолугими рішеннями», – зазначив інвестор. 

Раніше повідомлялося, що НКРЕКП встановила не коректний тариф на передачу електроенергії для компанії «Укренерго» на І квартал 2023 року, що призвело до проблеми недоотримання коштів компанією. 

Зокрема, компанія у січні та лютому мала дефіцит 20% коштів на виконання своїх зобов’язань, ремонти та відновлення обладнання. 

Водночас підприємства зеленої енергетики, які, за даними енергетиків, допомогли подолати дефіцит потужності в енергосистемі в лютому, фіксують критичні недоплати за вироблену зелену електроенергію. В лютому рівень розрахунків за вироблену зелену електроенергію впав нижче 60%.

Теги: енергетика альтернативна енергетика НКРЕКП вугілля криза Укренерго

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

7 березня НКРЕКП вирішило одноосібно встановити нові умови розрахунку небалансів ДП «Гарантований покупець»
НКРЕКП порушує законодавство і може отримати позови від інвесторів зеленої енергетики – адвокат
9 березня, 14:35
НКРЕКП має відмовитись від дискримінаційних рішень щодо зеленої енергетики – інвестори
НКРЕКП має відмовитись від дискримінаційних рішень щодо зеленої енергетики – інвестори
8 березня, 19:17
НКРЕКП схвалила дискримінаційне рішення для зеленої енергетики попри заклики інвесторів – асоціація
НКРЕКП схвалила дискримінаційне рішення для зеленої енергетики попри заклики інвесторів – асоціація
7 березня, 17:05

Бізнес

«Зелені» інвестори закликали НКРЕКП встановити на другий квартал достатній тариф для «Укренерго» 
«Зелені» інвестори закликали НКРЕКП встановити на другий квартал достатній тариф для «Укренерго» 
У лютому зменшився рівень розрахунків перед зеленою генерацією
У лютому зменшився рівень розрахунків перед зеленою генерацією
iBox поновив роботу всіх своїх терміналів
iBox поновив роботу всіх своїх терміналів
Виплати за зелену енергію у лютому впали до 58%
Виплати за зелену енергію у лютому впали до 58%
ConcordBank допоміг ЗСУ на 104 млн грн та сплатив до бюджету понад 151 млн грн
ConcordBank допоміг ЗСУ на 104 млн грн та сплатив до бюджету понад 151 млн грн
Третина «зелених» інвесторів вважають штрафи за небаланси по скасованій в суді формулі несправедливими – Гарпок
Третина «зелених» інвесторів вважають штрафи за небаланси по скасованій в суді формулі несправедливими – Гарпок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Патріарх Кирило визнав своєю Московську церкву в Україні
34K
Лукашенко «вистрілив собі у ногу». Що відбувається у Білорусі
16K
Ядерний бомбардувальник США пролетів уздовж кордону Росії: подробиці
15K
Ревізія мощей у Лаврі та втрата Путіним інформконтролю: головне за ніч
11K
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7085
Скандальний настоятель Лаври Павло оголосив війну українській владі (відео)

Новини

Сирський із Бахмута: контрнаступ не за горами
Вчора, 11:16
«Він мою дитину зберіг»: останні спогади про Героя України Да Вінчі (фото)
10 березня, 21:02
Земельний скандал у столиці: НАБУ оголосило підозру нардепу
10 березня, 17:41
Угруповання Вагнера практично більше не існує – спікер ЗСУ
10 березня, 16:22
Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
9 березня, 20:57
Столиця відновлює теплопостачання після атаки РФ: 300 будинків вже з опаленням
9 березня, 15:44

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту