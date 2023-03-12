«Зелені» інвестори закликали НКРЕКП встановити на другий квартал достатній тариф для «Укренерго» 

Інвестори переконані, що НКРЕКП встановила не коректний тариф на передачу електроенергії для «Укренерго»

Євтушенко: Ситуація в енергетиці є такою, якою її хоче бачити влада

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг має на ІІ квартал поточного року забезпечити достатній тариф на передачу для НЕК «Укренерго», щоб компанія не нарощувала заборгованість перед підприємствами зеленої енергетики.

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Про це заявив Сергій Євтушенко, керуючий партнер UDP Renewables, зазначаючи, що НКРЕКП може встигнути переглянути розмір тарифу на передачу для «Укренерго».

«Всі можливості є. Було б бажання. В будь який момент можна позачергово це зробити. Але комусь ця криза дуже потрібна і зручна», – заявив Євтушенко.

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За його словами, дефіцит коштів спостерігається в цілому на ринку електроенергії та, зокрема, в галузі зеленої енергетики. При цьому проблем на ринку газу, пального та вугілля значно менше.

«Ситуація в енергетиці є такою, якою її хоче бачити влада і до якої вона довела галузь своїми недолугими рішеннями», – зазначив інвестор.

Раніше повідомлялося, що НКРЕКП встановила не коректний тариф на передачу електроенергії для компанії «Укренерго» на І квартал 2023 року, що призвело до проблеми недоотримання коштів компанією.

Зокрема, компанія у січні та лютому мала дефіцит 20% коштів на виконання своїх зобов’язань, ремонти та відновлення обладнання.

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Водночас підприємства зеленої енергетики, які, за даними енергетиків, допомогли подолати дефіцит потужності в енергосистемі в лютому, фіксують критичні недоплати за вироблену зелену електроенергію. В лютому рівень розрахунків за вироблену зелену електроенергію впав нижче 60%.