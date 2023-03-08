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НКРЕКП має відмовитись від дискримінаційних рішень щодо зеленої енергетики – інвестори

Іван Гавриляк
glavcom.ua
НКРЕКП має відмовитись від дискримінаційних рішень щодо зеленої енергетики – інвестори
фото з відкритих джерел

«Гарантованого покупця» позбавляють коштів для розрахунків з ВДЕ за небаланси – заявляють в УВЕА

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 7 лютого схвалила проєкт постанови, якою передбачається встановлення нових умов розрахунку небалансів ДП «Гарантований покупець» щодо торгівлі електроенергією з відновлюваних джерел і які ведуть держпідприємства до стану банкрутства.

Про це заявляють в Українській вітроенергетичній асоціації, зазначаючи, що результатом цього рішення стане подальше погіршення фінансового стану галузі зеленої енергетики.

«Цей проєкт постанови є виключно ініціативою Регулятора та не є результатом спільних напрацювань за результатами робочих зустрічей, які проходили в лютому цього року. Окрім того, даний проєкт постанови складається з пропозицій, які позбавляють «Гарантованого покупця» коштів для розрахунків з ВДЕ за небаланси», – заявляють в УВЕА.

На думку інвесторів, це призведе до накопичення заборгованості та збитковості Гарпоку через неможливість оплатити енергію куплену у підприємств ВДЕ за зеленим тарифом і, яку він не зміг продати на всіх сегментах ринку.

«Асоціації ВДЕ пропонують Комісії встановити нову формулу розрахунку небалансів, яка відповідатиме рішенню суду та Закону, а саме: ВДЕ компенсують Гарпоку небаланс електроенергії, який був ними завданий внаслідок помилки прогнозування після сальдування», – заявляють в УВЕА.

Галузь готова оплачувати саме той небаланс (виробничий), який понесла балансуюча група Гарпоку внаслідок такої компенсації, що справедливо та логічно. А торговельний небаланс Гарпок запропоновано компенсувати послугою з розвитку ВДЕ.

«У разі прийняття цієї пропозиції всі вимоги Закону та висновки суду будуть дотримані. У разі затвердження пропозиції НКРЕКП без урахувань позиції сектору ВДЕ це призведе до нових проблем, не вирішивши проблему з розрахунком небалансів ВДЕ», – кажуть в УВЕА.

«Закликаємо НКРЕКП не нівелювати зусилля попередніх обговорень теми небалансів між зацікавленими сторонами та запобігти ухваленню одноосібних дискримінаційних рішень до галузі», – підсумували інвестори.

Нагадаємо, 8 вересня 2022 року Верховний суд України визнав незаконною і скасував формулу НКРЕКП щодо обчислення небалансів, яка покладала відповідальність на підприємства "зеленої" енергетики за те, що ДП "Гарантований покупець" неефективно торгує електроенергією. На думку Української вітроенергетичної асоціації, НКРЕКП має забезпечити підприємствам зеленої енергетики оплату збитків, понесених через встановлення протиправної формули розрахунку небалансів, яка діяла майже 2 роки. Раніше повідомлялося, що рівень недоплати перед підприємствами зеленої енергетики за 2022 рік складає близько 50%.

Теги: НКРЕКП альтернативна енергетика інвестиції

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