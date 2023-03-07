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НКРЕКП схвалила дискримінаційне рішення для зеленої енергетики попри заклики інвесторів – асоціація

Іван Гавриляк
glavcom.ua
НКРЕКП схвалила дискримінаційне рішення для зеленої енергетики попри заклики інвесторів – асоціація
фото з відкритих джерел

8 вересня 2022 року Верховний суд України визнав незаконною і скасував формулу НКРЕКП щодо обчислення небалансів

НКРЕКП прийняла дискримінаційне рішення для зеленої енергетики щодо визначення нових умов розрахунку небалансів між ДП «Гарантований покупець» та підприємствами зеленої енергетики, заявив Артем Семенишин, директор Асоціації сонячної енергетики України.

«АСЕУ та виробники з ВДЕ пропонують не розглядати зазначене питання на сьогоднішньому засіданні та поки що утриматись від його обговорення. Допоки тривають консультації, які вже розпочалися між виробниками ВДЕ та регулятором, НЕК, Гарпоком та іншими сторонами щодо формули розрахунку небалансів», – сказав Семенишин.

Однак НКРЕКП попри позицію інвесторів рішення прийняло.

«Ми обговорюємо, достатньо довго процес іде. На жаль, спільну думку, яку ми просили зробити на робочій групі при НЕК «Укренерго» наші ліцензіати не знайшли, і на майданчику регулятора під час обговорення нормативного акту і для скорочення питання часу його прийняття пропоную погодитися з пропозицію», – сказав член НКРЕКП Дмитро Коваленко і рішення було схвалене.

За словами Семенишина, раніше асоціації ВДЕ надсилали комісії лист, де викладали консолідовану позицію щодо компромісної формули нарахування плати за небаланси.

«Відповідно до пропозиції голови комісії минулого тижня відбулася лише перша зустріч і на рівні юридичних експертів. Ми наразі очікуємо на наступну зустріч, щоб сформувати консолідовану спільну позицію і виносити на затвердження саме той формат, який відповідатиме інтересам і виробників і регулятора», – підкреслив Семенишин.

Нагадаємо, 8 вересня 2022 року Верховний суд України визнав незаконною і скасував формулу НКРЕКП щодо обчислення небалансів, яка покладала відповідальність на підприємства «зеленої» енергетики за те, що ДП «Гарантований покупець» неефективно торгує електроенергією.

На думку Української вітроенергетичної асоціації, НКРЕКП має забезпечити підприємствам зеленої енергетики оплату збитків, понесених через встановлення протиправної формули розрахунку небалансів, яка діяла майже 2 роки.

Теги: енергетика НКРЕКП альтернативна енергетика Укренерго

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