Ахметов продає найстарішу страхову компанію України

За даними Insurance TOP, активи «Вусо» та «Аска» на 30 вересня 2021 року становили 903 млн грн

Після завершення операції планується об'єднання «Аска» та «Вусо» під єдиним брендом Vuso

Акціонери страхової компанії «Вусо» попередньо домовилися щодо купівлі запорізької страхової компанії «Аска». Про це повідомляє пресслужба компанії.

««Вусо» працює у роздрібному сегменті. «Аска» – традиційно сильна в корпоративному сегменті. Синергія в об'єднанні очевидна», – зазначив голова наглядової ради «Вусо» Михайло Назарчук.

Після завершення операції планується об'єднання «Аска» та «Вусо» під єдиним брендом Vuso. Усі зобов'язання перед партнерами та клієнтами «Аска» збережуться та виконуватимуться у повному обсязі. Об'єднана компанія збереже поточні сервіси «Аска» та розширить перелік послуг для клієнтів, йдеться у повідомленні.

За даними Insurance TOP, активи «Вусо» та «Аска» на 30 вересня 2021 року становили 903 млн грн та 501,2 млн грн, страхові премії за січень–вересень 2021 – 1,24 млрд грн (8-е місце у ренкінгу страховиків) та 853, 8 млн грн (13 місце) відповідно.

Сума та умови угоди не розголошується. Про її завершення буде повідомлено додатково.

«Аска» – перша приватна страхова компанія, яка з'явилася у незалежній Україні, і працює вже понад 30 років. Входить до портфелю міжнародної інвестиційної компанії SCM Ріната Ахметова.

СК «Вусо» працює на українському ринку з 2001 року, володіє 50 ліцензіями: 33 – на добровільні та 17 – на обов'язкові види страхування.

Компанія спеціалізується на моторному, медичному та туристичному страхуванні для приватних та корпоративних клієнтів, має понад 30 представництв по всій Україні.

До слова, нещодавно Нацбанк анулював ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг двом страховим компаніям. Вони тривалий час порушували нормативи платоспроможності та достатності капіталу.

Також транспортне страхове бюро звернулося до Нацбанку з пропозицією підняти суми страхових виплат по ОСАГО (автоцивілка), а також збільшити ліміт виплат за європротоколом.