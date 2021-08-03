Поліси подорожчають: в Україні хочуть підняти страховку за авто

Так хочуть домогтися більш справедливої і ефективної системи захисту прав потерпілих у ДТП

Зрости має також ліміт виплат по європротоколу

Транспортне страхове бюро звернулося до Нацбанку з пропозицією підняти суми страхових виплат по ОСАГО (автоцивілка), а також збільшити ліміт виплат по європротоколу. Про це повідомляє Obozrevatel.

Зараз максимальний розмір виплат за шкоду майну потерпілого – 130 тис. грн, а за шкоду здоров'ю та життю – 260 тис. грн.

Розмір страхових сум повинен підвищуватися щодо показника інфляції. Тому зараз МТСБУ звернулося до Нацбанку з проханням збільшити поріг відшкодування за шкоду майну до 160 тис. грн, а за шкоду життю і здоров'ю –до 320 тис. грн. Також пропонують збільшити ліміт виплат по європротоколу: з 50 тис. грн до 80 тис. грн.

«Підвищення страхових сум за ОСАГО стане кроком до більш справедливої і ефективної системи захисту прав потерпілих у ДТП. Щорічно відбувається близько тисячі випадків, коли розмір збитку машині більший, ніж страхова сума за полісом ОСЦПВ. Постраждалі в таких аваріях люди мають право на повне відшкодування. Зараз же їм доводиться вимагати компенсації понад страхову суму від винуватця ДТП, і часто це вимагає тривалого судового розгляду», – говорить генеральний директор МТСБУ Володимир Шевченко.

Також зростає вартість відновлювальних робіт. Більш того, на українських дорогах багато автомобілів, які завозилися битими, і продавалися дешево. При цьому нові запчастини до них коштують дорого.

Експерти розходяться в думках, як подорожчає поліс. За словами співзасновника Broker's Insurance Group Дениса Горохівського, незважаючи на те, що ліміти можуть підвищити істотно, зростання вартості поліса таким стрімким не буде – максимум 3-5%.

«Складно спрогнозувати, але як показує практика, поліси дорожчають не на 5%, а близько 10-20%. Тому для людей це може бути істотно», – заявив адвокат Юрій Прохода.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що для українських водіїв з'явилася нова онлайн-послуга. Відтепер через Електронний кабінет водія можна замовити страховий поліс на автомобіль.

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