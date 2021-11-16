Нацбанк анулював ліцензії двом страховим компаніям

Страховики тривалий час порушували нормативи платоспроможності та достатності капіталу

Нацбанк анулював ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг двом страховим компаніям. Вони тривалий час порушували нормативи платоспроможності та достатності капіталу, повідомляє пресслужба НБУ.

Ліцензії анулювали ПрАТ «CК Cан лайф» та ПрАТ «СК Гамма». Страховики тривалий час порушують нормативи платоспроможності та достатності капіталу.

Рішення було ухвалено Правлінням НБУ 11 листопада 2021.

До ПрАТ «CК Cан лайф» (ЄДРПОУ 21538028) 16 квітня 2021 року був застосований захід впливу у вигляді зобов'язання вжити заходів для усунення порушення нормативу платоспроможності та достатності капіталу та деяких інших нормативів. 19 серпня 2021 року регулятор тимчасово зупинив всі ліцензії страховика, оскільки порушення усунені не були. Крім того, страхова компанія має незадовільний фінансовий стан.

До ПрАТ «СК Гамма» (ЄДРПОУ 33947733) 23 квітня 2021 року був застосований захід впливу у вигляді зобов'язання вжити заходів для усунення порушення нормативу платоспроможності та достатності капіталу й деяких інших нормативів. Порушення усунені не були, тому 27 серпня 2021 року страховику було тимчасово зупинено всі ліцензії.

Страховики не усунули порушень, тож регулятор анулював ліцензії. Рішення про анулювання ліцензій набрали чинності з 12 листопада 2021 року.

До слова, транспортне страхове бюро звернулося до Нацбанку з пропозицією підняти суми страхових виплат по ОСАГО (автоцивілка), а також збільшити ліміт виплат по європротоколу.

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