11,6 млн щомісяця протягом 2020 року Укрзалізниця перерахувала профспілкам

Виділені Укрзалізницею кошти витрачаються на оздоровчі та лікувальні цілі профспілки

За неповний 2020 рік, а саме 9 місяців, Укрзалізниця в рамках чинних договорів перерахувала профспілковим організаціям залізничників 108,6 млн гривень.

Про це повідомив глава Укрзалізниці Володимир Жмак.

У повідомленні наголошується, що витрачання коштів профспілковими організаціями не регулюється самим керівництвом УЗ, а діяльність та розподіл коштів на потреби залізничників всередині профспілки регулюється самою профспілкою і людьми, що входять в нього.

Зокрема, виділені УЗ кошти витрачаються на оздоровчі та лікувальні цілі профспілки, в звіті профспілкової ради за 2017-2019, главою якої є Вадим Бубняк, не сказано, про таке витрачання коштів.

А навпаки сказано про додаткове виділення коштів від УЗ:

«За інформацією Департаменту локомотивного господарства АТ«Укрзалізниця» на реалізацію Програми приведення в належний культурно-санітарний стан в 2018 році було заплановано заходів на суму 13, 8 млн грн. Виконання даної програми становить 10,2 млн грн. (Або 74,0%). У 2019 заплановано заходів на суму 12,6 млн грн., Виконання програми становить 18,6 грн. (Або 100%)»

За 2020 рік звіту про діяльність і витрачання коштів від профспілкової організації на даний момент немає.