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    Економіка та фінанси

    11,6 млн щомісяця протягом 2020 року Укрзалізниця перерахувала профспілкам

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    Витрачання коштів профспілковими організаціями не регулюється самим керівництвом Укрзалізниці - 11,6 млн щомісяця протягом 2020 року Укрзалізниця перерахувала профспілкам
    Витрачання коштів профспілковими організаціями не регулюється самим керівництвом Укрзалізниці

    Виділені Укрзалізницею кошти витрачаються на оздоровчі та лікувальні цілі профспілки

    За неповний 2020 рік, а саме 9 місяців, Укрзалізниця в рамках чинних договорів перерахувала профспілковим організаціям залізничників 108,6 млн гривень.

    Про це повідомив глава Укрзалізниці Володимир Жмак.

    У повідомленні наголошується, що витрачання коштів профспілковими організаціями не регулюється самим керівництвом УЗ, а діяльність та розподіл коштів на потреби залізничників всередині профспілки регулюється самою профспілкою і людьми, що входять в нього. 

    Зокрема, виділені УЗ кошти витрачаються на оздоровчі та лікувальні цілі профспілки, в звіті профспілкової ради за 2017-2019, главою якої є Вадим Бубняк, не сказано, про таке витрачання коштів.

    А навпаки сказано про додаткове виділення коштів від УЗ:

    «За інформацією Департаменту локомотивного господарства АТ«Укрзалізниця» на реалізацію Програми приведення в належний культурно-санітарний стан в 2018 році було заплановано заходів на суму 13, 8 млн грн. Виконання даної програми становить 10,2 млн грн. (Або 74,0%). У 2019 заплановано заходів на суму 12,6 млн грн., Виконання програми становить 18,6 грн. (Або 100%)» 

    За 2020 рік звіту про діяльність і витрачання коштів від профспілкової організації на даний момент немає.

    Теги: профспілка Укрзалізниця
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