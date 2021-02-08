«Укрзалізниця» обіцяє вивезти усіх пасажирів із засніжених регіонів

Затримок поїздів, викликаних негодою, не зафіксовано

У понеділок, 8 лютого, акціонерна компанія «Укрзалізниця» працює в штатному режимі, проте готова до посиленого режиму. Про це повідомили в пресслужбі компанії на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«Погіршення погодних умов і снігопад не завадили постійній, безперебійній роботі залізничного транспорту. «Укрзалізниця» працює в штатному режимі, затримок поїздів, викликаних негодою, не зафіксовано», – сказано в повідомленні.

«Укрзалізниця» також повідомила про те, що готується працювати в посиленому режимі, щоби забезпечити безперервність руху, резервні вагони та склади поїздів стоять напоготові.

«Якщо пасажир раптом не може виїхати з того чи іншого пункту відправлення через погодні умови, будь ласка, під постом вкажіть напрямок. Ми будемо оперативно реагувати на усі звернення», – додали в компанії.

Так, зі Львова до Києва сьогодні відправляються 13 поїздів, при цьому фахівці УЗ пильно стежать за заповненням цих поїздів і готові додавати місця у зв’язку із затримкою рейсів із міжнародного аеропорту «Львів». Нагадаємо, що сильний снігопад паралізував Львівщину.

У понеділок, 8 лютого, погода значно зіпсується. Будуть сніг та хуртовини. У західних, північних та центральних областях випаде значний сніг, на півдні країни та в Карпатському регіоні мокрий сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь, на Закарпатті значний дощ. На дорогах ожеледиця.

У Рівненській, Волинській, Львівській областях приріст снігу складатиме 30-40 см.

У ніч на 8 лютого в Києві розпочався снігопад. Для прибирання доріг столиці від снігу було залучено 347 одиниць спецтехніки і 206 працівників. Із 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва буде тимчасово обмежений у зв’язку із сильними снігопадами.



