  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Укрзалізниця» обіцяє вивезти усіх пасажирів із засніжених регіонів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <span>У понеділок, 8 лютого,&nbsp;</span><span>погода значно зіпсується</span> - «Укрзалізниця» обіцяє вивезти усіх пасажирів із засніжених регіонів
    У понеділок, 8 лютого, погода значно зіпсується
    Фото: ДСНС

    Затримок поїздів, викликаних негодою, не зафіксовано

    У понеділок, 8 лютого, акціонерна компанія «Укрзалізниця» працює в штатному режимі, проте готова до посиленого режиму. Про це повідомили в пресслужбі компанії на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

    «Погіршення погодних умов і снігопад не завадили постійній, безперебійній роботі залізничного транспорту. «Укрзалізниця» працює в штатному режимі, затримок поїздів, викликаних негодою, не зафіксовано», – сказано в повідомленні.

    «Укрзалізниця» також повідомила про те, що готується працювати в посиленому режимі, щоби забезпечити безперервність руху, резервні вагони та склади поїздів стоять напоготові.

    «Якщо пасажир раптом не може виїхати з того чи іншого пункту відправлення через погодні умови, будь ласка, під  постом вкажіть напрямок. Ми будемо оперативно реагувати на усі звернення», – додали в компанії. 

    Так, зі Львова до Києва сьогодні відправляються 13 поїздів, при цьому фахівці УЗ пильно стежать за заповненням цих поїздів і готові додавати місця у зв’язку із затримкою рейсів із міжнародного аеропорту «Львів». Нагадаємо, що сильний снігопад паралізував Львівщину. 

    У понеділок, 8 лютого, погода значно зіпсується. Будуть сніг та хуртовини. У західних, північних та центральних областях випаде значний сніг, на півдні країни та в Карпатському регіоні мокрий сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь, на Закарпатті значний дощ. На дорогах ожеледиця. 

    У Рівненській, Волинській, Львівській областях приріст снігу складатиме 30-40 см.

    У ніч на 8 лютого в Києві розпочався снігопад. Для прибирання доріг столиці від снігу було залучено 347 одиниць спецтехніки і 206 працівників. Із 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва буде тимчасово обмежений у зв’язку із сильними снігопадами.


    Теги: прогноз погоди Укрзалізниця Львів снігопад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies