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    Негода в Україні: понад 7 тисяч залізничників прибирали сніг

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    В Укрзалізниці пообіцяли&nbsp;вивезти усіх пасажирів із засніжених регіонів - Негода в Україні: понад 7 тисяч залізничників прибирали сніг
    В Укрзалізниці пообіцяли вивезти усіх пасажирів із засніжених регіонів
    Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia

    Зараз найбільше снігу в Гребінці, Києві та Шепетівці

    Упродовж минулої доби залізничники очищували залізничну інфраструктуру від снігу та ожеледиці. Загалом у заходах із снігоборотьби задіяли понад 7 тисяч залізничників та чотири снігоочисні машини, повідомили в пресслужбі компанії.

    Роботи проводилися майже по всій території Україні, а товщина снігового покрову подекуди сягала 40 см. Під час робіт залізничники очистили від снігу понад 15,6 тис. стрілочних переводів, 789 пасажирських платформ та 913 технологічних проїздів. Незважаючи на негоду, значних затримок поїздів не відбувалося.

    Наразі найбільша товщина снігового покрову залишається в Гребінці – 40 см, Києві –  25 см та Шепетівці –  25 см. Зважаючи на погодні умови, роботи з прибирання снігу на об’єктах залізничної інфраструктури будуть продовжуватися в цілодобовому режимі.

    Укрзалізниця закликала пасажирів бути обережними на об’єктах залізничної інфраструктури, особливо в період складних погодних умов.

    Раніше в Укрзалізниці пообіцяли вивезти усіх пасажирів із засніжених регіонів. 

    Україну 9 лютого продовжило засипати снігом – опади викликав потужний циклон з атмосферними фронтами, який накрив країну.

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    Теги: Укрзалізниця снігопад негода
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