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    Економіка та фінанси

    13 тис. клієнтів «Дніпропетровськгаз Збуту» користуються чат-ботом Viber 7104.ua

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    13 тис. клієнтів «Дніпропетровськгаз Збуту» користуються чат-ботом Viber 7104.ua

    Спосіб оплати за газ через Viber має низку переваг

    Протягом 2019 року до використання чат-бота 7104.ua в безкоштовному мессенджері Viber приєдналося понад 13 тис. клієнтів ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут». Через чат-бот 7104ua в Viber споживачі газу можуть передавати показання лічильника, платити за газ і переглядати стан розрахунків.

    ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» постійно вдосконалює і доповнює функції аккаунта. Зараз цей сервіс доповнено новою опцією: можливістю отримати рахунки за газ по п'яти особових рахунках. Крім цього, споживачі можуть повноцінно управляти цими особовими рахунками: платити через Viber за газ, контролювати стан  рахунків і надходження платежів.

    Спосіб оплати за газ через Viber має низку переваг. Зокрема, можливість миттєвої оплати з будь-якої точки світу в режимі 24/7, відсутність черг, звітність, простота оплати, безпеку грошових операцій.

    Крім чат-бота в Viber, дистанційно вирішити газові питання можливо:

    • Через Особистий кабінет на сайті 104ua;

    • Скориставшись мобільними додатками 104 Mobile, 104 Mobile Light.

    • За допомогою фахівців контакт-центру ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут».

    Приєднатися до 7104ua Viber може кожен бажаючий, потрібно лише відсканувати QR-код. Детальна інструкція та QR-код для підключення доступні на сайті 104.ua.

    газ технології Дніпропетровщина
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