Стало відомо, хто давав $5 млн, щоб «зайти» на Одеський припортовий завод



Розсилка ВІДПРАВИТИ

НАБУ викрило трьох людей на пропозиції $5 млн голові Фонду держмайна Фото: НАБУ

НАБУ затримало трьох людей за спробу дати хабар голові Фонду держмайна

Як повідомляв «Главком», 29 січня трьох осіб викрито на пропозиції голові Фонду держмайна України, посаду якого наразі обіймає Дмитро Сенниченко, $5 млн в обмін на призначення на посаду директора ПАТ «Одеський припортовий завод».

Як встановило слідство, затримані запропонували голові Фонду державного майна України $5 млн неправомірної вигоди «в обмін на призначення на посаду директора ПАТ «Одеський припортовий завод» (99,5% акцій належать державі) наперед визначеної особи». За задумом, призначений керівник державного підприємства нібито мав сприяти співробітництву між заводом і певним колом приватних компаній, пов'язаних із ініціаторами корупційного злочину, додали у НАБУ.

«Затримані планували надавати неправомірну вигоду частинами впродовж року з моменту досягнення домовленостей. Під час передачі першого траншу у $50 тис. їх викрили детективи НАБУ. Вказана реалізація стала можливою за сприяння Державної прикордонної служби України», - зазначили у бюро.

Прізвища затриманих в НАБУ для журналістів розкривати відмовилися. За інформацією співрозмовників LIGA.net в правоохоронних органах, один з них - луганський бізнесмен Віталій Колесников, почесний президент Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП).

Ці дані побічно підтверджуються інформацією про засновників компаній-фігурантів та історії взаємин однієї з них з ОПЗ.

Син Колесникова Віталій, згідно з реєстром Opendatabot, до листопада 2018 року числився власником компанії ВЕК, потім вона перейшла до Галини Семиряжко (у неї 50% акцій), Олександру Гвоздецький (25%) і Миколі Блошко (25%).

У держреєстрі Мін'юсту Блошко також значиться директором і єдиним власником компанії «Нера», яку згадували фігуранти ролика.

У ОПЗ і ВЕК непроста історія взаємин. У грудні 2017 року ВЕК Колесникова уклала контракт з заводом, отримавши можливість на його потужностях переробляти свій газ в аміак і карбамід, писала раніше ЗМІ.

В рамках угоди з січня 2018 року компанія повинна була поставляти до 60 млн кубометрів газу на місяць, завантаживши потужності ОПЗ на 50%. Однак уже в квітні ОПЗ знову призупинив роботу через брак газу. Офіційна причина - ВЕК порушила умови договору з Укртрансгазом про транспортування газу на підприємство, пояснював Микола Щуріков в Facebook.

Уже в липні Генпрокуратура заарештувала понад 3000 тонн карбаміду ВЕК, який знаходився на баржах поблизу ОПЗ, свідчить рішення Печерського райсуду міста Києва.

За версією прокуратури, ВЕК разом з заводом і компанією Одесагаз, «діючи за попередньою змовою», незаконно відбирала газ з підземних сховищ газу Укртрансгазу протягом 2017-2018 років.

Збитки від цієї схеми в Укртрансгазі оцінили в 500 млн грн. Це зробило Одеський припортовий завод найбільшим промисловим боржником за газ в країні. Судячи за судовим реєстром, справа затихла.

Сумарний борг ОПЗ перед НАКом у вересні 2019 скоротився з 2,3 до 1,9 млрд грн.