Україна переходить на газову формулу «Амстердам+»

Ціни на газ, на вугілля або електроенергію не повинні залежати від корумпованих чиновників або політиків-популістів

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28 января Кабинет министров пересмотрел формулу цены на газ для населения. Постановлением №17, правительство обязывает НАК Нафтогаз Украины формировать стоимость газа исходя из котировок на Нидерландском хабе TFF - одна из ведущих газовых бирж мира. То есть по факту цены на газ будут считаться по условной формуле «Амстердам+». По аналогии с формулой API2 для угля, которую с легкой руки чиновников не очень корректно называли «Роттердам+». Формульный подход будет действовать до 1 мая, затем в Минэкоэнерго обещают запуск конкурентного рынка. Энергетики и горняки этот путь уже прошли - от формульного ценообразования к рынку электроэнергии перешли 1 июля прошлого года. Анонсированный апологетами зрады резкий рост цены на электроэнергию так и не наступил. Так что и с газом нас не ждет ничего страшного.

Если брать реальные цифры на бирже сегодня, то в сравнении с январем 2019-го сегодня стоимость газа упала на 25%. Да, это биржа - все зависит от баланса спроса и предложения. Добыча в мире не падает, но зима выдалась теплой и газа на рынке избыток. Плюс полные хранилища у нас и в Европе. Плюс растущие поставки на терминалы из США. А впереди весна и лето - традиционный период падения цены на газ в мире. Так что переход должен пройти для Украины сравнительно безболезненно. Вообще формульный подход в ценообразовании при переходе на рыное это очень правильное решение. Цены на газ, на уголь или электроэнергию не должны зависеть от коррумпированных чиновников или страдающих популизмом политиков. Чистая экономика гораздо лучше коррумпированной бюрократии или политических комбинаций, за которые всегда приходится платить больше.

Так что никакой «зрады» нет и мы спокойно превращаемся в страну с рыночной экономикой. Монополисты не в восторге, но так и должно быть. Чиновники уже не могут в ручном режиме регулировать цену, что лишает их приличного количества пухлых чемоданов с деньгами. Политикам все труднее будет играть на этой теме. И это правильно. Остается только выразить соболезнования энергетикам, которые первыми пошли по пути формульного ценообразования и первыми пришли к рынку. По пути собрав на себя тонны негатива со стороны заинтересованных ФПГ, политиков и чиновников. Ну, все помнят, какую искусственную истерику разгоняли некоторые вокруг API2 (Роттердам+). НАБУ до сих пор тужится там найти какой-то криминал, просто потому что стыдно признаться, что занимались ерундой и пиаром на пустом месте несколько лет. Газовикам будет легче идти уже по расчищенной дорожке.

Джерело: site.ua

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