14 тис. клієнтів-боржників «Хмельницькгаз збуту» отримали попередження про припинення газопостачання новини компаній



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Борги у понад 5 тис. грн мають 16 тис. подолян, більше 10 тис. грн – 1,5 тис. клієнтів

На 1 лютого 2020 року заборгованість за газ клієнтів «Хмельницькгаз Збуту» складає понад 573 млн грн. Це на 14% менше, ніж торік. Покращення розрахунків за спожитий газ на Хмельниччині пов’язане із двома факторами: зменшенням витрат родин при його використанні та ефективною роботою компанії із неплатниками.

Наразі витрати подолян на газ відчутно зменшуються. Це пов’язано зі значним здешевленням енергоносія, теплими погодніми умовами та економнішим використанням газу. Але є неплатники, які продовжують ухилятися від сплати за спожитий газ. Тому з початку року «Хмельницькгаз збут» уже розіслав майже 14 тис. письмових повідомлень споживачам--боржникам про припинення газопостачання. Адже, в разі непогашення боргу, відповідно до Правил постачання природного газу, після отримання повідомлення, газопостачальна компанія вимушена надавати відповідне доручення АТ «Хмельницькгаз» на відключення газу та стягнення боргу в судовому порядку. Так, в січні газорозподільній компанії уже надано доручення на припинення подачі газу більш як 2 тис. клієнтам-боржникам , адже їх борг склав 9,8 млн.грн. Всього за 2019 рік відключено від системи газопостачання 2 326 боржників з боргами більше 2,4 млн.грн. Відтак, борги у понад 5 тис. грн мають 16 тис. подолян, більше 10 тис. грн – 1,5 тис. клієнтів.

«Ми постійно звертаємося до наших споживачів, а особливо в опалювальний період, з проханням знайти можливість оплатити існуючі борги, щоб в разі потреби гарантовано отримувати державну допомогу та уникнути припинення газопостачання. Також пропонуємо в разі необхідності - укласти договір реструктуризації боргу, - інформує директор ТОВ «Хмельницькгаз збут» Андрій Левицький. – Однак, змушені в окремих випадках, вичерпавши усі законні важелі впливу, йти на крайні кроки з надання доручень оператору ГРМ на від’єднання від газу. Адже чинне законодавство передбачає припинення поставок газу та ініціювання відключення боржника».

Водночас, сплативши за газ, споживачі зможуть оформити державну допомогу на призначення субсидій та пільг. Тому «Хмельницькгаз збут» рекомендує своєчасно сплатити за надані послуги та гарантовано забезпечити собі безперебійне постачання газу. Адже в разі відключення споживача за борги, повторне приєднання до системи газопостачання можливе лише за стовідсоткового погашення заборгованості та сплатою усіх витрат, пов’язаних з припиненням-відновленням подачі газу. Крім того, якщо споживач має борги перед надавачем послуг понад 1 місяць, то, відповідно до законодавства, йому автоматично відмовлять в отриманні державної допомоги-субсидії.