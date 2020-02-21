У січні 90% клієнтів «Харківгаз збуту» своєчасно розрахувались за газ новини компаній



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Більшість неплатників – це споживачі, які отримують субсидії або пільги на оплату газу.

В січні 2020 року майже 90% клієнтів ТОВ «Харківгаз збут» своєчасно оплатили за використаний природний газ.

Більшість неплатників – це споживачі, які отримують субсидії або пільги на оплату газу.

У минулому році держава монетизувала субсидії та пільги, що надаються громадянам на оплату житлово-комунальних послуг. У зв'язку з цим, платежі за спожитий природний газ нараховуються у повному обсязі, без врахування державної допомоги - пільги та субсидії. Надана клієнтам компанії пільга або субсидія на газ має цільове призначення – вона повинна спрямовуватись на оплату послуг газопостачання. Якщо споживач витратив субсидію або пільгу не за призначенням, не оплатив обовязкову частку платежу, то це призводить до боргу за газ.

«ТОВ «Харківгаз збут» вдячне своїм клієнтам за проведення своєчасної оплати послуг газопостачання, але просить звернути увагу на необхідність оплати боргів субсидіантами та пільговиками», - зазначила начальник відділу продажів фізичним особам ТОВ «Харківгаз збут» Тетяна Харченко.

Згідно законодавства, щомісяця ТОВ «Харківгаз збут» надає управлінням соціального захисту населення перелік споживачів, які мають заборгованість за спожитий газ. В подальшому, управліннями соціального захисту розглядаються питання позбавлення державної допомоги через борги за газ. Причиною позбавлення субсидії може стати прострочена заборгованість, що перевищує 340 грн.

ТОВ «Харківгаз збут» ще раз звертається до своїх клієнтів з проханням відстежувати стан особового рахунку та не допускати накопичення боргів за газ.