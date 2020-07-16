142 грн на 1 км газопроводів передбачено в тарифі для «Чернігівгазу»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Чернігівській області рівень зношеності газорозподільних мереж досяг 46%

Фінансування робіт з безпеки мереж залишиться на рівні, нижчому за необхідний. При такому дефіциті за відсутності інвестицій до кінця року в Чернігівській області вичерпається термін експлуатації 432 км газопроводів і 10 газорегуляторних пунктів.

В діючому тарифі на розподіл для АТ «Чернігівгаз» на безпеку мереж передбачено 142 грн на місяць на 1 км газопроводів: 122 грн на ремонт газопроводів та обладнання і матеріали для них, і 20 грн на електроенергію для станцій електрохімзахисту, іншого обладнання.

«За таких умов не може йти мова про розвиток, а лише про поточне утримання. Що таке 142 гривні на кілометр? Для розуміння, банка жовтої фарби вагою 2,8 кілограмів коштує 130 гривень. Її вистачить, аби пофарбувати в один шар лише 64 метри труби діаметром 108 мм. Затвердженого тарифу нам вистачатиме лише на екстрені ремонти», - сказав технічний директор «Чернігівгазу» Ігор Швець.

У Чернігівській області рівень зношеності газорозподільних мереж досяг 46 %. Для їх модернізації необхідні 62,7 млн. грн інвестицій на рік при наявних 13 млн. Причому сума інвестицій залишається незмінною впродовж 20 років.

В той же час, мінімальна зарплата в 2014 році була 1218 гривень, а в 2020-му - 4723 грн. Таким чином вартість самих робіт збільшилася мінімум в 4 рази тільки за останні 6 років. Щоб зупинити деградацію газорозподільних мереж, інвестиції потрібні в 5 разів більші, ніж затверджені.

«Тариф на розподіл газу для АТ «Чернігівгаз» на друге півріччя 2020 року скорочений на 9% від планованого. Це призведе до того, що ми не зможемо інвестувати в необхідних обсягах в мережі, і до кінця року в Чернігівській області вичерпається термін експлуатації 432 км газопроводів і 10 газорегуляторних пунктів, які обслуговують 14281 абонентів», - пояснює технічний директор АТ «Чернігівгаз» Ігор Швець.

«Чернігівгаз» обслуговує 13,8 тис. км. газорозподільних мереж, 510 ГРП та 1701 ШГРП і десятки тисяч пристроїв, які є частиною газорозподільної системи. Щоб всі споживачі мали можливість безперешкодно отримувати газ, в цьому році АТ "Чернігівгаз" спрямовує 13,5 мільйонів на реконструкцію 9 газорегуляторних пунктів, реконструкцію і заміну 46 шафових газорегуляторних пунктів. Ще понад 13 мільйонів – на заміну 8 тисяч побутових лічильників газу, які вийшли з ладу. Працівники щоденно проводять обстеження і обслуговування газопроводів, технічні огляди та регулювання обладнання. Значна частка з тарифу йде на роботу аварійно-диспетчерської служби. За першу половину 2020 року бригади АДС «Чернігівгазу» виконали 7 тисяч викликів, проїхавши 202 тисячі кілометрів і витративши 22 тисячі літрів пального.

Все це потребує належних інвестицій, адже економити на безпеці надто небезпечно.

АТ «Чернігівгаз» - газорозподільна компанія, яка здійснює свою діяльність на території Чернігівської області у співпраці з брендом РГК.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.