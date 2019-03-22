156 тис. клієнтів «Сумигаз Збуту» отримають монетизовану субсидію та мають самостійно оплатити за спожитий газ новини компаній



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Станом на 1 березня заборгованість клієнтів-субсидіантів «Сумигаз Збуту» за використаний природний газ складає 254,5 млн грн

У березні близько 156 тис. родин Сумської області субсидію на природний газ отримали «живими» коштами. Ці гроші споживачам необхідно самостійно спрямувати на оплату за спожите блакитне паливо.

ТОВ «Сумигаз Збут» підтримує монетизацію субсидій та вважає її важливим кроком створення ринку газу для побутових споживачів. На першому етапі існує ризик витрати споживачами отриманої допомоги не за її призначенням та накопичення заборгованості за послуги газопостачання.

Тому клієнтам компанії важливо пам’ятати про те, що заборгованість більше 340 грн може стати причиною позбавлення державної допомоги, і надалі загрожує припиненням газопостачання. Інформацію про боржників та розмір їх заборгованості «Сумигаз Збут» зобов’язане щомісяця передавати до управлінь з питань соціального захисту населення.

Директорка ТОВ «Сумигаз Збут» Олена Руденко зазначила: «До монетизації УПСЗН надавали газовим компаніям реєстри субсидіантів, з зазначеним розміром виділеної їм допомоги. Нині у компанії такої інформації нема. Тому ми консультуємо лише щодо нарахувань за спожитий природний газ, заборгованості чи переплати. Після монетизації субсидіанти отримують державну допомогу грошима та самостійно здійснюють повну оплату за отримані постуги».

Клієнтам компанії, яким субсидія призначена до 31.12.2018р. монетизована субсидія виплачуватиметься:

пенсіонерам – Пенсійним фондом України разом з пенсійною виплатою;

особам, які не одержують пенсію – АТ «Ощадбанк», шляхом виплати субсидії через банківський грошовий переказ.

Станом на 1 березня заборгованість субсидіантів за використаний природний газ складає 254,5 млн грн. Загальна заборгованість всіх побутових клієнтів компанії з початку опалювального сезону зросла на 158 млн. і перевищила 550 млн. грн.