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    Економіка та фінанси

    «Донбасенерго» про реформу енергоринку з 1 липня: потрібно запускати те, що готове

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    Програмне забезпечення для запуску ринку електроенергії ще можна встигнути підготувати в строк, - експерт - «Донбасенерго» про реформу енергоринку з 1 липня: потрібно запускати те, що готове
    Програмне забезпечення для запуску ринку електроенергії ще можна встигнути підготувати в строк, - експерт

    Близько 30% ринку готово вступити, 70% у даний час, не готово, - Ларіонов

    Запуск нового ринку електроенергії, запланований на 1 липня 2019 року, виявився під загрозою зриву у зв'язку з неготовністю нормативних документів і спеціального програмного забезпечення. Щоб не переносити запуск повністю, необхідно вводити ті сектори ринку, що будуть готові. Про це заявив Олег Ларіонов, комерційний директор ПАТ «Донбасенерго».

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    «Близько 30% ринку готово вступити, відсотків 70 у даний час, не готово вступити. Із цього приводу зараз, природньо, всі включилися, роблять все можливе. Моя думка: ті сектори, що не готові, не вводити, а інше вводити, тому що так ми ніколи не введемо, відкладаючи. Треба лібералізувати ринок і робити реформу. Вже треба починати діяти», - вважає Ларіонов.

    Як відзначив Ларіонов, програмне забезпечення ще можна встигнути підготувати в строк. Принаймні, такі зобов'язання бере на себе «Укренерго». Одним з ключових невирішених питань є також питання з дотаціями населенню. «За законом дотації населення повинні ліквідовуватися і, відповідно, ціна для населення повинна вирости до обґрунтованого рівня. На це, я думаю, ніхто не піде, і ось це питання не врегульоване. Жодної нормативки немає», - підкреслив він.

    Нагадаємо, запуск нового ринку електроенергії запланований на 1 липня 2019 року. Дана реформа дозволить Україні виконати зобов'язання перед західними партнерами і впровадити вимоги Третього енергетичного пакету ЄС.

    Експерти і учасники ринку вже не раз відзначали, що графік підготовки до запуску ринку не виконується, що може призвести до перенесень термінів.

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