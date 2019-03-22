Встановлено розміри виплати грошової допомоги учасникам бойових дій та Революції Гідності



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Щорічну разовугрошову допомогу мають виплатити до 5 травня

Уряд України 21 березня прийняв постанову, якою встановлюються розміри та порядок виплати щорічної разової грошової допомоги до 5 травня учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також жертвам нацистських переслідувань.

Згідно з прийнятим документом, зазначену виплату грошової допомоги, зокрема, передбачено у таких розмірах:

учасникам бойових дій та постраждалим учасникам Революції Гідності – 1295 грн;

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 3850 грн;

членам сімей загиблих і дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій – 840 грн.

Нагадаємо, Фонд грошового забезпечення військовослужбовців на 2019 рік збільшено на 15,2 млрд грн. Таким чином, у 2019 році виплата військовослужбовцям рядового складу за контрактом першого року служби становить не менше ніж 10 тисяч гривень за місяць.

Середній розмір грошового забезпечення в 2019 році контрактника сухопутних військ становитиме 11 тисяч 300 гривень. Молодший офіцер буде отримувати 15 тисяч 900 гривень.

Як повідомлялося, грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ підвищено з 1 січня 2019 року.