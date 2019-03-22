Відомі українські письменники закликали голосувати за Порошенка документ



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5-й президент України Петро Порошенко

Майстри слова пояснили, чому Петро Порошенко - найкращий вибір на посаду президента на сьогоднішній день

Видатні письменники України на виборах президента, які відбудуться вже за тиждень, 31 березня, закликали голосувати за нинішнього главу держави Петра Порошенка.

«Незважаючи на неймовірно складні умови, президент Петро Порошенко на практиці довів, що він – державний лідер зі стратегічним мисленням», - йдеться у повідомленні українських письменників до співвітчизників напередодні президентських виборів.

Документ підписали:

Іван Дзюба,

Василь Герасим’юк,

Любов Голота,

Богдан Горинь,

Віктор Женченко,

Микола Жулинський,

Анатолій Кичинський,

В’ячеслав Медвідь,

Юрій Мушкетик,

Дмитро Павличко,

Михайло Сидоржевський,

Віктор Терен,

Тарас Федюк,

Олег Чорногуз,

Юрій Щербак.

«Ми закликаємо вас, шановні українські громадяни, замислитися і чесно порівняти позитивні результати в країні, яких вдалося досягти за останні п’ять років президентства Петра Порошенка, з популізмом кандидатів, послужний список яких – переважно демагогічні обіцянки, показуха, театральні жести і брехня. Кандидатів, які обіцяють мир в Україні, але не кажуть, як вони збираються досягти миру – перемогою чи капітуляцією, і якою ціною вони збираються «домовлятися» з геополітичним маніяком, котрий марить новим переділом світу, в якому нема місця для України». – радять письменники.

«В умовах політичної, фінансово-економічної і соціальної кризи, в умовах війни з агресивним і підступним ворогом Порошенко як президент і Верховний головнокомандувач зумів утримати ситуацію під контролем. Очоливши країну в час найбільшої небезпеки, в час, коли українська військова потуга була паралізована і знекровлена відкритими і прихованими агентами Москви, які за сприяння попередньої влади проникли буквально в усі ланки державного механізму, він домігся того, що українська армія модернізувалася, отримала бойовий досвід і на сьогодні це одна з найсильніших армій у Європі, а українські спецслужби чітко стоять в обороні держави. Твердий курс на членство в Євросоюзі і НАТО, зона вільної торгівлі і статус асоційованого членства в ЄС, безвізовий режим, Єдина помісна церква, відмова від «великого договору» з Росією, позбавлення газової залежності від Кремля, впровадження електронного декларування статків чиновників – все це здобуто за часів президентства Порошенка і за його безпосередньої участі», - наголошують провідні українські літератори.

«Звертаємося до тих українських виборців, хто не усвідомлює, що ворог кидає шалені гроші, щоб збаламутити свідомість громадян, збурити протестні настрої, за будь-яку ціну дестабілізувати політичну ситуацію в країні, створити напередодні виборів атмосферу хаосу, безвладдя, суспільного паралічу. Агенти Путіна тиражують у соціальних мережах і в засобах масової інформації найогиднішу брехню про чинного Президента, провокують радикальні настрої і з залученням натренованих «тітушків» влаштовують на вулицях і майданах українських міст безлад і заворушення. Скомпрометована в очах демократичного Заходу і ослаблена внутрішніми безпорядками Україна, за задумом ворога, стане його легкою здобиччю», - впевнені вітчизняні письменники.

«Зважаючи на велику небезпеку, яка загрожує нашій державі, а також беручи до уваги незворотність демократичного, європейського курсу України, ми, українські письменники, засвідчуємо свою підтримку державотворчих ініціатив керівництва нашої країни і звертаємося до вас із закликом віддати свої голоси на президентських виборах за Петра Олексійовича Порошенка», - йдеться у відозві.