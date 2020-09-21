25 тис. українців з сонячними станціями загрожує скасування зелених тарифів, — асоціація



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10 серпня за позовом 47 народних депутатів, що входять в орбіту впливу Коломойського, Конституційний суд відкрив провадження у справі про конституційність закону про зелені тарифи

«Скасування «зелених» тарифів поставить під удар близько чотирьох сотень дрібних бізнесменів, що збудували малі електростанції»

У випадку скасування Конституційним судом «зелених» тарифів 25 тисяч українців, що поставили сонячні електростанції на даху, близько 400 дрібних бізнесменів та великий бізнес зазнають фінансових втрат.

Про це заявив в ефірі каналу «Україна 24» член правління Асоціації просьюмерів України Андрій Зінченко.

«Якщо зараз Конституційний суд відміняє, це значить, що більше 25 тисяч українців, які поставили ці домашні електростанції, залишаться ні з чим. Це значить, наскільки я пам’ятаю останні цифри, там було 618 мегават вони поставили на своїх дахах, і це коштувало близько 600 мільйонів євро. Тобто, от всі ці інвестиції набудуть статусу того, що називається підвішені активи», - пояснив Зінченко.

Він також зазначив, що скасування «зелених» тарифів поставить під удар близько чотирьох сотень дрібних бізнесменів, що збудували малі електростанції.

«Близько 400 – це виробники електроенергії, які є дрібними, тобто ті, хто володіють малими електростанціями, менше 1 мегавату. Звісно, їх це теж зачепить. І, на відміну від великих виробників, на відміну від різного роду міжнародних компаній, які зайшли в Україну, і в них є фінансова потуга, для цієї дрібноти – це по суті означає повне руйнування. Це руйнування їхньої бізнес-моделі», - сказав Зінченко.

Окрім того він додав, що існує місячнують місячні та двохмісячні борги за вироблену електроенергію просьюмерами та дрібними бізнесменами.

Нагадаємо, 10 серпня за позовом 47 народних депутатів, що входять в орбіту впливу олігарха Ігоря Коломойського, Конституційний суд відкрив провадження у справі про конституційність закону про зелені тарифи. Роком раніше олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю Цензор.нет повідомив, що обмірковує можливість подачі запиту до Конституційного Суду про конституційність виплати зелених тарифів на енергію з альтернативних джерел.

На думку співзасновника асоціації відновлюваної енергетики України Ігоря Тинного, народні депутати, дії яких пов'язані з інтересами бізнесменів Ігоря Коломойського і Віктора Пінчука, створюють тиск на виробників зеленої електроенергії, щоб погіршити інвесторам умови ведення бізнесу і полегшити можливість рейдерського захоплення цих підприємств.

16 вересня найбільші асоціації галузі ВДЕ (Асоціація відновлюваної енергетики України, Українська вітроенергетична асоціація, Асоціація сонячної енергетики України, Європейсько-Українське енергетичне агентство) заявили про об’єднання зусиль для того, щоб підтвердити законність дії зеленого тарифу в Україні та захистити галузь від олігарха Ігоря Коломойського.