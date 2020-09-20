Разумков: для звільнення Ситника треба змінювати законодавство



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Очільник НАБУ Артем Ситник

Згідно з чинним законодавством, навіть після рішення Конституційного суду механізмів відкликання з посади очільника НАБУ немає

В Україні наразі немає механізмів відкликання з посади голови Національного антикорупційного бюро.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» розповів голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

«Станом на сьогодні, згідно з чинним законодавством, навіть після рішення Конституційного суду механізмів відкликання з посади очільника НАБУ немає. З іншого боку ми розуміємо, що тоді, коли ухвалювався цей закон... багато експертів говорили про те, що цей закон, призначає на посаду президент своїм указом, суперечить Конституції. Тому було необхідно або вносити зміни до Конституції, або по-іншому виписувати закон», – заявив спікер парламенту.

Він додав, що зараз треба буде змінювати законодавство, приводити його у відповідність до рішення Конституційного суду.

Нагадаємо, 28 серпня Конституційний суд України визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.

У НАБУ тоді прокоментували рішення суду про неконституційність призначення Ситника.

Згодом у НАБУ заявили, що що Ситник залишається директором Антикорупційного бюро.