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    Австралія інвестує 145 млн доларів в водневі технології

    нова енергія
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    <p>Австралія закачує в водневу економіку значні кошти</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Австралія інвестує 145 млн доларів в водневі технології

    Австралія закачує в водневу економіку значні кошти

     

    Фото: eenergy.media

    Виділені кошти підуть на створення Фонду палива майбутнього

    Уряд Австралії оголосив про створення нового Центру експорту водню вартістю 70 млн доларів, а так само про просування транспортних засобів на водневих паливних елементах через Фонд палива майбутнього, на 75 млн доларів, - повідомляє H2 View

    Розвиток водневої економіки відбуватиметься в рамках державного фінансування в розмірі 1,9 млрд доларів, які виділяються австралійським урядом на розвиток нових енергетичних технологій. 

    Зокрема, вже оголошено про подальшу підтримку Австралійського агентства з поновлюваних джерел енергії (ARENA), якому буде представлено гарантоване фінансування 1,43 млрд доларів протягом десяти років. 

    «Ми вітаємо оголошення про нове фінансування, яке ще раз демонструє прихильність уряду Австралії новим перспективним енергетичним технологіям. Інвестиції демонструють важливу роль, яку водень буде грати в майбутньому нашої країни», - заявила генеральний директор Австралійської водневої ради Фіона Саймон.

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