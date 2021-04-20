2,5 тисяч позовів: боржникам доведеться розрахуватися за газ через суд

Близько 400 судових рішень про необхідність оплатити послуги вже ухвалені на користь АТ «Харківгаз»

Середня заборгованість споживачів, справи яких після рішення суду передані до виконавчої служби, складає 2,5 тис. грн

АТ «Харківгаз» направлено до суду 2,5 тис.позовів на споживачів – боржників за доставку газу. Їх загальна сума боргу складає 4 млн грн, повідомляє прес-служба компанії.

Понад 100 справ, протягом поточного місяця, передані в виконавчу службу для примусового стягнення заборгованості з неплатників.

Середня заборгованість споживачів, справи яких після прийняття рішення суду передані до виконавчої служби, складає 2,5 тис. грн.

Ця заборгованість може бути стягнута з доходів або майна боржників, супроводжуватись блокуванням платіжної картки, обмеженням виїзду за кордон, керування автотранспортом.

Також цим споживачам, крім суми боргу за доставку газу, доведеться оплатити судові витрати – понад 2 тис. грн. та витрати державної виконавчої служби з примусового стягнення заборгованості. Якщо споживач ігнорує повідомлення газової компанії про своєчасну оплату послуг доставки газу, на споживача подається позов до суду.

Близько 400 судових рішень про необхідність оплатити послуги вже ухвалені на користь АТ «Харківгаз». В разі не оплати заборгованості споживачем після прийняття судового рішення, його справа передається до виконавчої служби, для примусового стягнення боргів.

Відповідно до вимог чинного законодавства, надання житлово-комунальних послуг здійснюється на умовах їх своєчасної оплати споживачем.

Обов'язок споживача вчасно розрахуватись за отримані послуги доставки газу, в період карантину, не скасовано жодним нормативним документом. Кошти, які отримує компанія як оплата за доставку, спрямовуються на газову інфраструктуру області, підготовку до стабільної роботи в опалювальному сезоні 17 тис. км газопроводів, ремонти газорегуляторних пунктів, заміну зношених розподільних мереж (роботи на будинкових газопроводах виконуються по окремим договорам), роботу катодних станцій, своєчасну виплату заробітної плати працівникам, повірку та заміну лічильників, підкреслюється в повідомленні компанії.