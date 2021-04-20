Україна не депортуватиме американця, який воював на Донбасі

ЄСПЛ продовжив заборону на екстрадицію з України американця, який воював на Донбасі

Заборону екстрадиції Крейґа Ленґа подовжили на період розгляду ЄСПЛ справи «Ленґ проти України»

Європейський суд із прав людини продовжив заборону на екстрадицію з України громадянина США, ветерана війни на Донбасі Крейґа Ленґа, повідомив його адвокат Дмитро Моргун.

«Отже сьогодні ЄСПЛ повідомив нам про те, що заборону екстрадиції пана Ленґа подовжено на період розгляду Судом справи Lang vs Ukraine», – написав Моргун у фейсбуці.

У березні адвокати Ленґа повідомляли, що ЄСПЛ заблокував екстрадицію щонайменше до 20 квітня.

Як пояснював тоді Дмитро Моргун, захист ветерана звернувся до ЄСПЛ одразу після того, як український суд за результатами касаційного розгляду дозволив екстрадувати Ленґа до Сполучених Штатів. Адвокати просили міжнародну інстанцію заборонити Україні видачу американця.

За словами адвоката, жодних обвинувачень в Україні Ленгу не висунули, щодо нього триває лише екстрадиційна перевірка на два екстрадиційні запити від уряду США.

Він повідомив, що Ленг подав дві заяви на надання статусу біженця. По першій Управління Державної міграційної служби у Вінницькій області відмовило, другу, за словами Моргуна, взагалі відмовилося розглядати. Захист ветерана оскаржує ці рішення – першу відмову наразі розглядає Верховний суд.

«По другій заяві ми виграли першу й другу інстанції і зобов’язали міграційну службу розглянути заяву щодо надання йому статусу біженця у вз’язку з подіями в Україні на сході і у зв’язку з розшуком його за нібито готування до збройного конфлікту у Венесуелі. На цю другу заяву міграційна служба подала касацію, яку суд узяв до розгляду. Зараз обидва спори тривають у Касаційному Верховному суді України», – розповів адвокат.

15 березня Київський апеляційний суд у касаційній інстанції дозволив екстрадицію американця Крейґа Ленґа, який воював на Донбасі в лавах «Правого сектора». Це сталося після того, як захист в апеляції домігся скасування дозволу на екстрадицію в лютому 2021 року.

Правоохоронні органи Сполучених Штатів Америки вимагають екстрадиції Крейґа Ленґа. У Штатах його підозрюють у подвійному вбивстві літньої пари з метою пограбування у Флориді. За словами адвоката, американець відкидає обвинувачення.