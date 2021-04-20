Забив до смерті табуреткою: на Рівненщині судять підлітка за вбивство бабусі

Неповнолітній на Рівненщині забив табуреткою бабусю до смерті. Тепер його судитимуть

Юнаку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років

Дубенська окружна прокуратура затвердила та надіслала в суд обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом вбивства, вчиненого неповнолітньою особою. Про це повідомляє пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні цього року 17-річний юнак разом із сестрою навідалися в гості до своєї 83-річної бабусі.

Між ними виник конфлікт, під час якого хлопець кілька разів ударив бабцю табуреткою по голові, а потім бив металевим предметом.

Потерпілу доставили до лікарні, де вона від отриманих травм померла.

Хлопця швидко затримали й повідомили про підозру у вбивстві. Підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тепер справа в суді.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років, повідомляє пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

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