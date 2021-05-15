30 гривень за літр А-95. Чим закінчиться бензиновий експеримент?

Уряд взявся обмежувати ціни на АЗС, але чи не зникне паливо з продажу?

З 15 травня вступають у дію запроваджені урядом торговельні надбавки на бензин і дизельне паливо, що реалізується через мережу АЗС. Відповідно до ухваленої постанови Кабміну, на період дії карантину торгова націнка до середньої ціни дизельного палива має не перевищувати 7 гривень за літр (з ПДВ), бензину – не більше 5 грн за літр (з ПДВ). В результаті середня ціна бензинів на травень становитиме 30,22 грн, дизельного палива – 27,89 грн за літр.

Кабінет міністрів ввів державне регулювання роздрібних цін на пальне, реагуючи на прискорене зростання цін на АЗС в останні 5 днів травня. Зокрема, найбільш ходовий бензин А-95 подорожчав до 29,45 грн за літр, дизпаливо – до 28,33 грн. В Мінекономіки вважають, що нібито немає підстав для різкого зростання цін. «Уряд має захистити простих споживачів, які і так постраждали від вимушених карантинних обмежень», – пояснює міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Водночас в експертному середовищі занепокоєні тим, що через запровадження ручного регулювання суб’єкти паливного ринку не зможуть адаптувати свої ціни до ринкових факторів. В результаті на ринку виникне дефіцит, а відтак – черги на АЗС. Може бути й гірше – пальне взагалі зникне з продажу. Подібна історія вже була в 2005 році – тоді уряд Юлії Тимошенко також вдався до ручного регулювання на ринку нафтопродуктів. «З 2005-го року такого ніколи не було … і от знову», – написав у Фейсбуці відомий експерт Андрій Блінов.

Дані Консалтингової групи А-95

АЗС можуть зупинитися через ручне регулювання

Щойно був оприлюднений проект урядової постанови № 1236 про встановлення граничної надбавки на бензин та дизельне паливо, «Нафтогазова Асоціація України» (далі - Асоціація) 13 травня спрямувала звернення до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Прем’єра застерегли від непродуманого запровадження ручного регулювання, адже це «спровокує дефіцит пального в країні та створить умови для посилення позицій «тіньових» АЗС». В Асоціації наголошують на невідповідності встановлених обмежень реальним ціновим факторам:

«Запропоновані зміни передбачають, що «ринкова ціна» має базуватися на «спрощених факторах»: 1) середній вартості нафтопродукту за даними міжнародного інформаційного агентства Platts (включаючи митні платежі) та 2) граничному рівні торгівельної надбавки (5-7 грн./л). При цьому не враховано цілий ряд додаткових факторів, які впливають на визначення ринкової ціни, зокрема премію до показників Platts при закупівлі нафтопродуктів, витрати на транспортування як в Україні, так і за її межами (при імпорті нафтопродуктів), витрати на перевалку, зберігання, автомобільну логістику до АЗС, контроль якості, сертифікацію, змінність курсів валют, витрати на зберігання та обробку присадок, що є дуже дорогими у випадку преміального палива, вартість заходів з управління безпекою, витрати на оплату праці, капітальні та поточні інвестиції, вартість фінансування закупівлі тощо».

В Асоціації наголошують, що перераховані витрати «не контролюються державним регулюванням, проте вони щоденно впливають на рівень цін на нафтопродукти». Тому всі ці витрати не будуть покриті за рахунок встановленого розміру торгівельної надбавки 5-7 грн за літр. Отже, в результаті встановлення державного регулювання цін на зміну сформованим роками правилам ринкового ціноутворення прийде «глобальна криза ринку, а стабільність перетвориться в приховані тіньові операції». Суб’єкти господарювання почнуть «нести збитки, оскільки не зможуть фінансувати витрати за рахунок прибутку. В результаті численні суб’єкти ринку будуть змушені припинити свою діяльність, а десятки тисяч їхніх співробітників втратять робочі місця».

Більшість автомобілістів навіть думки не допускають про те, що АСЗ можуть зупинитися – це для багатьох було б страшніше, ніж подорожчання пального.

Всіх в єдиний ціновий коридор

Ринок нафтопродуктів багато років поспіль демонструє стабільність: працює велика кількість операторів і діє широкий діапазон цін на нафтопродукти, а споживачі можуть вільно обирати продавця та продукцію. А от застосування граничних торгівельних надбавок фактично заганяють всіх операторів в єдиний ціновий коридор.

Це призведе до того, що оператори будуть застосовувати максимальну націнку і підтримувати однаковий рівень цін, що суттєво обмежить рівень конкуренції на ринку. Таке регулювання методом цінових надбавок суперечить вимогам ст. 4. Закону України «Про захист економічної конкуренції», згідно з якою «суб’єкти господарювання, органи влади, органи місцевого самоврядування, а також органи адміністративно-господарського управління та контролю зобов’язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію».

Запровадження державного регулювання «дискримінує роздрібних гравців ринку пального, міжнародних інвесторів, які не є вертикально інтегрованими компаніями в Україні. Це знищить конкуренцію на українському ринку роздрібної торгівлі пальним», - запевняють в «Нафтогазовій асоціації України». Натомість переваги на ринку отримають «тіньові оператори»: обсяги оборотів тіньового ринку нафтопродуктів зростуть в рази, при цьому державний бюджет не відчує додаткових надходжень акцизного податку. Проте уряд проігнорував застереження учасників ринку.

Втрати бюджету сягнуть 22 млрд грн

«Ініціатива Мінекономіки запровадити державне регулювання цін на нафтопродукти на АЗС нанесе нищівний удар по легальному сектору паливного ринку, стимулюватиме кустарне виробництво нафтопродуктів і більш глибоке проникнення схем з уникнення від оподаткування», - заявив відомий експерт Сергій Куюн.

До таких висновків експерти «Консалтингової групи А-95» прийшли після зроблених розрахунків рівня цін на бензин і дизельне паливо (ДП) відповідно до алгоритму Мінекономіки. Цей алгоритм передбачає використання європейських котирувань, поточні ставки акцизу та ПДВ, а також фіксовані значення націнок 5-7 грн за літр на бензин А-95 і ДП відповідно. Отримані цифри були співставні з фактичними цінами на АЗС протягом січня-квітня 2021 року.

Середня розрахункова ціна на бензин А-95 склала б 28,4 грн/л, на ДП – 27,4 грн/л. Фактичний середній рівень роздрібних цін в 2021 році на бензин А-95 і ДП склав відповідно 27,4 грн/л і 26,8 грн/л відповідно. Отже, ціни ринку були нижчими від запропонованих Мінекономіки.

Виключення становили лише 14% від усіх АЗС – це мережі OKKO, WOG, Socar и Shell . В січні- квітні згадані АЗС продавали дорожче розрахункового рівня Мінекономіки. Але ж переважна більшість українських АЗС в 2021 році відповідала озвученим критеріям Мінекономіки, споживачі могли вибирати постачальника в широкому ціновому діапазоні.

«Нам абсолютно незрозумілі передумови введення держрегулювання і цілі, які ставить Мінекономіки», – заявив Сергій Куюн. Він порадив автомобілістам скористатися дисконтними програмами на АЗС вище згаданих мереж – вони пропонують скидки від 2,5 до 3,0 грн/л.

«Ініціатива Мінекономіки буде стимулювати розвиток нелегального ринку, який вже досяг безпрецедентних масштабів… Це призведе до збільшення втрат державного бюджету через махінації на ринку нафтопродуктів, які в 2021 році очікуються на рівні 22 млрд грн», – переконує Сергій Куюн.

Натомість на торгівлі фальсифікатом і за рахунок схем з уникнення оподаткування «тіньовики» додатково отримають від 3 до 12 грн на кожному літрі, та ще й збільшать обсяги продаж. Водночас добросовісні учасники ринку змушені будуть збільшувати торгові націнки, щоб компенсувати зменшення обсягів реалізації палива.

Враховуючи перелічені недоліки через запровадження державного регулювання на паливо, досить сумнівно виглядають заявлені урядом наміри щодо захисту пересічного українця від подорожчання бензину.

Наталка Прудка, для «Главкома»