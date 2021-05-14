Від Зеленського вимагають з‘їхати з держдачі: треба жити, як Голобородько

Влітку 2020 року президент Володимир Зеленський переїхав на державну дачу в Конча-Заспі

Політики нагадали Зеленському, скільки він має нерухомості і не лише в Україні

«Європейська солідарність» вимагає від Володимира Зеленського негайно виселитися з державної резиденції на 4 тисячі квадратних метрів, жити як Голобородько, а дачу в Конча-Заспі, як він колись і обіцяв, передати дітям – тільки не своїм. Про це повідомляє пресслужба «ЄС».

«Треба мати великі проблеми із совістю, щоб бувши мільйонером і володарем цілої низки нерухомості в Україні та за кордоном, доїти державний бюджет для того, щоб забезпечити собі люксове проживання у державній резиденції. Яка до того ж ще минулого року під переїзд Зеленського була відремонтована коштами державного бюджету», – йдеться в заяві партії.

Зазначається, що родина Зеленських напряму чи через офшорні компанії володіє будинком в Італії площею 413 квадратних метрів, який зареєстровано на його з дружиною італійську фірму San Tommaso S.R.L. Також є сім квартир, одна з яких – у Лондоні. А ще є квартира в Ялті, перереєстрована згідно законодавства країни-окупанта.

Водночас повідомляється, що квартира Зеленського на Грушевського, 9 знаходиться в пішій досяжності від Офісу президента. Не потрібен навіть велосипед – а тим паче кортежі, які щоденно перешкоджають киянам пересуватися по місту.

Тому «Європейська солідарність» підтримує наміри РНБО розібратися, хто й на яких підставах – законно чи незаконно, морально чи аморально – проживає в Конча-Заспі.

«Принагідно нагадуємо відоме китайське прислів’я: перш ніж кидатися камінням, перевір, чи не скляний у тебе дах. До слова, Петро Порошенко – єдиний президент України, який не жив на державній дачі», – повідомили в «ЄС».

Нагадаємо, що на засіданні Ради нацбезпеки й оборони 14 травня було піднято питання про продаж земельних ділянок і будівництво будинків в Конча-Заспі й Пущі-Водиці. РНБО доручила провести аудит цих угод.

Раніше повідомлялося, що Зеленський доручив РНБО розібратися зі своїми сусідами.

Між іншим, як торік з'ясували журналісти, на державній дачі в Конча-Заспі, де проживає президент Володимир Зеленський з родиною, сусідами глави держави «ексрегіонали, схематозники Януковича та фігуранти журналістських розслідувань».

Також повідомлялося, що за державну дачу, куди переїхав жити Зеленський, українці заплатять 3,5 млн грн.

Разом з тим дружині президента Олені Зеленській не подобається президентська дача. Про це вона повідомила напередодні.