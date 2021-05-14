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    Від Зеленського вимагають з‘їхати з держдачі: треба жити, як Голобородько

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    Влітку 2020 року президент Володимир Зеленський переїхав на державну дачу в Конча-Заспі - Від Зеленського вимагають з‘їхати з держдачі: треба жити, як Голобородько
    Влітку 2020 року президент Володимир Зеленський переїхав на державну дачу в Конча-Заспі
    Фото: РБК-Україна

    Політики нагадали Зеленському, скільки він має нерухомості і не лише в Україні

    «Європейська солідарність» вимагає від Володимира Зеленського негайно виселитися з державної резиденції на 4 тисячі квадратних метрів, жити як Голобородько, а дачу в Конча-Заспі, як він колись і обіцяв, передати дітям – тільки не своїм. Про це повідомляє пресслужба «ЄС».

    «Треба мати великі проблеми із совістю, щоб бувши мільйонером і володарем цілої низки нерухомості в Україні та за кордоном, доїти державний бюджет для того, щоб забезпечити собі люксове проживання у державній резиденції. Яка до того ж ще минулого року під переїзд Зеленського була відремонтована коштами державного бюджету», – йдеться в заяві партії.

    Зазначається, що родина Зеленських напряму чи через офшорні компанії володіє будинком в Італії площею 413 квадратних метрів, який зареєстровано на його з дружиною італійську фірму San Tommaso S.R.L. Також є сім квартир, одна з яких – у Лондоні. А ще є квартира в Ялті, перереєстрована згідно законодавства країни-окупанта.

    Водночас повідомляється, що квартира Зеленського на Грушевського, 9 знаходиться в пішій досяжності від Офісу президента. Не потрібен навіть велосипед – а тим паче кортежі, які щоденно перешкоджають киянам пересуватися по місту.

    Тому «Європейська солідарність» підтримує наміри РНБО розібратися, хто й на яких підставах – законно чи незаконно, морально чи аморально – проживає в Конча-Заспі.

    «Принагідно нагадуємо відоме китайське прислів’я: перш ніж кидатися камінням, перевір, чи не скляний у тебе дах. До слова, Петро Порошенко – єдиний президент України, який не жив на державній дачі», – повідомили в «ЄС».

    Нагадаємо, що на засіданні Ради нацбезпеки й оборони 14 травня було піднято питання про продаж земельних ділянок і будівництво будинків в Конча-Заспі й Пущі-Водиці. РНБО доручила провести аудит цих угод.

    Раніше повідомлялося, що Зеленський доручив РНБО розібратися зі своїми сусідами.

    Між іншим, як торік з'ясували журналісти, на державній дачі в Конча-Заспі, де проживає президент Володимир Зеленський з родиною, сусідами глави держави «ексрегіонали, схематозники Януковича та фігуранти журналістських розслідувань».

    Також повідомлялося, що за державну дачу, куди переїхав жити Зеленський, українці заплатять 3,5 млн грн.

    Разом з тим дружині президента Олені Зеленській не подобається президентська дача. Про це вона повідомила напередодні.

    Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність РНБО нерухомість бюджет Київщина розкіш житло Володимир Зеленський президент будинок велосипед
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