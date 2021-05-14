Ще одна відставка: заяву написала заступниця міністра економіки

Заступниця міністра економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Панаіотіді йде у відставку

Наразі Світлана Панаіотіді перебуває у відпустці

Вслід за міністром економіки, торгівлі та сільського господарства Ігорем Петрашком його заступниця Світлана Панаіотіді повідомила, що написала заяву про відставку за власним бажанням.

Про це Панаіотіді написала на своїй сторінці у Facebook.

За словами чиновниці, вона написала заяву про відставку ще 29 квітня. Наразі Світлана Панаіотіді перебуває у відпустці.

Сьогодні стало відомо, що заяви про відставку написали міністр економіки Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За словами народної депутатки від фракції «Слуга народу» Юлії Гришиної, замість Петрашка номінується голова Держподаткової Олексій Любченко, замість Криклія – голова «Укравтодору» Олександр Кубраков.

Ввечері 14 травня також стало відомо, що міністра охорони здоров’я Максима Степанова очільник Кабміну міністрів Денис Шмигаль хоче відправити у відставку.

Натомість Степанов заявив, що не писав заяву про відставку за власним бажанням.

Як повідомило «Главкому» джерело у партії «Слуга народу», питання відставок міністрів буде розглянуто у вівторок на позачерговому засідання Верховної Ради. Крім того у понеділок на 19 годині відбудеться засідання фракції «Слуга народу», де будуть розглянуто кандидатури у міністри.