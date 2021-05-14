Шмигаль: до наглядової ради «Нафтогазу» може приєднатися представник США

Прем’єр-міністр та посли країн Групи семи обговорили реалізацію корпоративної реформи

До наглядової ради НАК «Нафтогаз України» може приєднатися представник США. Про це повідомляє Урядовий портал.

Згідно з повідомленням, відбулася зустріч представників уряду й Офісу президента з членами наглядової ради НАК «Нафтогаз України» під час якої прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що держава готова підписати контракти з членами наглядової ради на той самий термін, що й із генеральним директором.

За словами Шмигаля, держава запропонувала членам наглядової ради НАК «Нафтогаз України» залишитися ще на рік.

«За цей час ми проведемо прозорий і публічний відбір кандидатів до нової наглядової ради, а вже після цього конкурс на нового СЕО компанії. Уряд готовий зробити кроки на зустріч заради того, щоб забезпечити стабільність компанії в цей перехідний період», – цитує пресслужба Шмигаля.

Прем'єр також зазначив, що на зустрічі була обговорена можливість приєднання до наглядової ради представника США. Він додав, що уряд сподівається на позитивне рішення наглядової ради.

До слова, Національне агентство з питань запобігання корупції з 30 квітня перевіряє призначення Юрія Вітренка новим головою правління НАК «Нафтогаз» України на конфлікт інтересів.

Зазначимо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль впевнений, що звільнення голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва та відсторонення наглядової ради не вплинуло на перемовини України із міжнародними партнерами.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України». На його місце призначили попереднього в.о. обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка.

Згодом члени правління «Нафтогазу» звернулися по допомогу до Кабміну.

Як відомо, Кабмін закликає наглядову раду Нафтогазу продовжити виконувати обов’язки до призначення нових членів.

ЄС, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація заявили про занепокоєння у зв’язку зі звільненням голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва.

Нагадаємо, 30 квітня, члени наглядової ради «Нафтогазу» добровільно подали у відставку. Відповідно до корпоративних процедур, які діють наразі в компанії̈, припинення повноважень набуде чинності 14 травня.