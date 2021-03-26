50 тисяч людей можуть залишитися без газу. «Запоріжгаз» розповів про модернізацію мереж у Бердянську

Роботи з модернізації планується провести за 14 днів

12 квітня АТ «Запоріжгаз» розпочне роботи з масштабної модернізації газових мереж, якими доставляється газ до м. Бердянськ та ще чотирьох населених пунктів. Ці заходи були затверджені НКРЕКП в інвестпрограмі Оператора ГРМ на осінь 2020 року. Втім, за зверненням виконкому Бердянської міської ради та Запорізької облдержадміністрації Регулятор погодився перенести ремонт на весну 2021 року.

Далі відкладати модернізацію на газопроводах високого тиску діаметром 500 мм та 600 мм через їх аварійний стан неможливо. Інакше майже 50 тисяч споживачів можуть залишитися без газу будь-якої миті. Минулого року реконструкцію відклали на прохання місцевої ради до завершення опалювального сезону.

Роботи з модернізації планується провести за 14 днів. Більшість робіт буде здійснено на газопроводах високого та середнього тиску великих діаметрів – 500 мм та 600 мм. Йдеться про заміну засувок та демонтаж двох газових колодязів.

«На сьогоднішній день в аварійному стані знаходяться засувки на газопроводі високого тиску на вході в місто. Строк їх експлуатації давно закінчився, – розповідає технічний директор АТ «Запоріжгаз» Юрій Заставський. У 2018 році один з газових колодязів, в якому знаходиться засувка, був затоплений водою і на сьогодні знаходиться в аварійному стані».

У звязку з цим 12 квітня газопостачання буде тимчасово припинене в п’яти населених пунктах: м Бердянськ, с. Азовське, с. Нововасилівка, с. Роза, с. Шовкове. Провести такий комплекс робіт без припинення газопостачання – неможливо.

Згідно вимог «Правил безпеки систем газопостачання» для відновлення розподілу газу власники внутрішньобудинкових мереж мають надати АТ «Запоріжгаз» акт обстеження димовентиляційних каналів, акт розмежування балансової належності та договір на технічне обслуговування внутрішньо будинкової газової мережі. Перенесення модернізації газових мереж минулого року було здійснене в тому числі і для того щоб управляючі компанії, ОСББ та клієнти встигли оформити ці документи до кінця опалювального сезону.

На сьогодні такі договори заключили 31 ОСББ та 9 управляючих компаній. Крім цього 81 договір знаходиться в процесі оформлення, а також надійшло замовлення на укладання ще 145 договорів.

АТ «Запоріжгаз» закликає голів ОСББ та керівників управляючих компаній, а також власників приватних будинків подбати про власну безпеку і безпеку мешканців багатоквартирних будинків та прискорити процес укладання договорів на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газопроводів.