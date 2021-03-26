СБУ зупинила постачання українських агрегатів для флоту РФ (фото)

Українсські агрегати було затримано на митному посту «Запоріжжя»

Товари поставлялися для військово-морського флоту країни-агресора як продукція виробництва російського підприємства

Контррозвідка Служби безпеки України попередила незаконний експорт українських товарів військового призначення до Росії. Агрегати для військово-морського флоту країни-агресора хотіли вивезти під виглядом цивільної продукції.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що кінцевим споживачем українських агрегатів були підприємства військово-промислового комплексу РФ, які виконували оборонні замовлення в інтересах військово-морського флоту країни-агресора. При цьому вказані товари поставлялися кінцевому замовнику як продукція виробництва російського підприємства у межах реалізації державної програми РФ з імпортозаміщення.

Товар було затримано на митному посту «Запоріжжя». Експортувати його хотіли на підставі документів, які містили недостовірні відомості щодо його походження та кінцевої сфери використання.

Таким чином, не допущено порушення чинного законодавства у галузі державного експортного контролю під час експорту контрольованих товарів для військових потреб РФ.

На даний час у межах кримінального провадження, зареєстрованого за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України, проводяться відповідні слідчі дії.

До слова, Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про накладання арешту на цілісний майновий комплекс та 100% акцій АТ «Мотор Січ».

Наразі Головне слідче управління СБУ здійснює досудові розслідування щодо «Мотор Січі» за двома напрямами.

Перший – за ознаками злочинів, передбачених статтями 14, 15, 111 та 113 Кримінального кодексу України (щодо диверсійної та підривної діяльності на користь РФ).

Другий – за ознаками злочинів, передбачених статтями 209, 212, 233 та 364 Кримінального кодексу України. В ньому досліджуються можливі порушення законодавства під час первинної приватизації та подальшої незаконної концентрації акцій.

Раніше Радбез вирішив повернути «Мотор Січ» державі.