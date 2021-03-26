«Нафтогаз» оголосив ціну на газ у квітні

З травня компанія запровадить річний тариф на газ

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» на квітень зберегла для своїх побутових клієнтів тариф на газ у розміні 6,86 грн/куб. м із ПДВ, без вартості розподілу (доставки). Про це повідомила пресслужба компанії.

Згідно з повідомленням, ціна на природний газ у квітні становитиме:

для побутових клієнтів у рамках тарифного плану «Місячний» 6,86 грн/куб. м із ПДВ, без вартості розподілу (доставки),

для клієнтів ПОН місяці – 6,99 грн/куб. м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки),

для клієнтів, які оформили тарифний план «Річний» у минулому році, вартість газу не зміниться і складе 4,73 грн, 5,24 грн та 6,45 грн за куб. м, відповідно до умов договорів.

Станом на сьогодні ГК «Нафтогаз України» обслуговує вже 13% домогосподарств в Україні. Компанія постачає газ 1,7 млн українців з урахуванням клієнтів постачальника «останньої надії».

Як повідомлялося, компанія «Нафтогаз України» запроваджує річний тариф, який визначає єдину ціну на газ протягом року. Наразі завершується робота над новими пропозиціями для домогосподарств, які будуть доступні з початку травня.

Нагадаємо, із 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року гранична ціна на газ регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2021 р. № 25 і становить 6,99 грн/куб. м.

«Нафтогаз» повідомляв, що з 1 квітня ціна на газ формуватиметься на ринкових засадах і цінові пропозиції постачальників, з огляду на піврічний досвід роботи вільного ринку газу, значно відрізнятимуться.

Раніше стало відомо, що Міністерство енергетики не має наміру продовжувати дію обмеження ціни на ринку газу в 6,99 грн/куб. м, встановленого урядом на лютий-березень для побутових і низки інших споживачів.

При цьому Міненерго очікує, що завершення дії обмеження не спричинить збільшення ціни на газ, і ціна ресурсу в річних контрактах для побутових споживачів не перевищуватиме наявного рівня.

Раніше повідомлялося, що Мінекономіки представить проєкт рішення щодо «програми вивільнення газу», за якої «Укргазвидобування» продаватиме на ринку 100 % свого газу за умовами, не гірше ніж «Нафтогазу».



