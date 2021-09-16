50 засідань ВАКС у справі «Роттердам+» спростували всі звинувачення щодо формули, – ексглава СБУ

«Справа «Роттердам+» абсолютно позбавлена будь-яких судових перспектив», – Наливайченко

Близько 50 відкритих судових засідань Вищого антикорупційного суду у справі «Роттердам+», які відбулися за останній рік, остаточно розвіяли сумніви щодо законності й обґрунтованості цієї формули.

Про це заявив ексглава СБУ, народний депутат Валентин Наливайченко.

«За останній рік відбулося близько 50 засідань ВАКС у справі «Роттердам+». Всі ці 50 засідань транслювалися в прямому ефірі на YouTube-каналі суду. Кожен громадянин міг послухати аргументи слідчих, прокурорів і адвокатів. І за результатами цих 50 засідань суспільству стало очевидно, що у справі «Роттердам+» немає жодного доказу. Формула нікому не нанесла ні збитків, ні шкоди», – повідомив нардеп на своїй на своїй сторінці в Facebook.

Він наголосив, що справа абсолютно позбавлена будь-яких судових перспектив і безумовно увійде в історію, як приклад грандіозного обману суспільства.

«Більше того, дискредитація абсолютно законної формули, до якої, на жаль, долучилися і правоохоронні органи, насправді спровокувала енергетичну кризу, від якої постраждали в першу чергу громадяни України», – додав Наливайченко.

Нагадаємо, 20 травня новий прокурор САП в четвертий раз закрив справу «Роттердам+». Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні та березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.

Розслідування справи «Роттердам +» тривало більше 4 років. За цей період було проведено понад 10 державних і міжнародних експертиз, які все підтвердили економічну і юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не було виявлено ні збитків від дії формули, ні потерпілих.