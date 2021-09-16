Журналіст розповів, хто в Україні захопив контроль над силовим блоком (відео)

В Україні правоохоронна система – це одна корпорація та керує нею скандальний Татаров, каже Дмитро Гнап

Під час призначення Олега Татарова на посаду заступника голови Офісу президента, Зеленський та Єрмак наплювали на українське законодавство та суспільну думку. Чиновник, який підпадає під люстрацію, нині тримає під контролем МВС, прокуратуру та Державне бюро розслідувань. Про це в ефірі на Апостроф TV розповів журналіст Дмитро Гнап.

«Зеленський хоче, щоб ситуація в країні залишалася під контролем. Тобто весь цей величезний державний апарат йому хочеться контролювати. Але особисто, як Петро Порошенко, починаючи з обіду і до пізньої ночі, він не хоче цим займатися. Йому це не цікаво, йому нудно просто. Тому Зеленський шукає тих людей, які будуть за нього робити чорнову роботу: домовлятися з іншими політиками, контролювати Верховну Раду, Кабінет Міністрів. Цим займається Єрмак. Або контролювати правоохоронні органи, шукаючи потрібних людей на потрібні посади в поліції, в прокуратурі, контролюючи ДБР і так далі. Цим займається, власне кажучи, Татаров», – зазначив журналіст.

Під час призначення Татарова на посаду, Зеленський та Єрмак знехтували законом про люстрацію. На думку журналіста, його протягнули до влади, бо він лояльний, зручний та знає, як працює система.

«Татаров – людина одіозна, скандальна. Очолював Головне слідче управління МВС у часи Майдану, підпадає під люстрацію. Але Зеленський його не здав, не дав його звільнити через те, що Татаров дуже зручний і комфортний для Зеленського і Єрмака. Він лояльний, і він знає, як працює система. А тому, наплювавши на законодавство, наплювавши на те, що згідно з законом про люстрацію, Татарова не можна було призначати – його все ж призначили. І Зеленський з Єрмаком вирішили будь-що його залишити, наплювавши на закон і суспільну думку. Татаров передусім тримає під контролем МВС, прокуратуру і ДБР», – пояснив Гнап.

Журналіст зазначив, що серед гостей на нещодавньому дні народженні Татарова були представники різних силових структур. Гнап стверджує, що правоохоронна система в Україні – це одна корпорація.

«Це одна корпорація. Щоб у вас не було сумнівів, що прокуратура стежить за ДБР, СБУ за прокуратурою. Ні, це фактично одна корпорація. В якихось комерційних питаннях – у кришуванні якихось схем – вони можуть між собою гризтися. Але вони завжди знайдуть порозуміння під мудрим керівництвом Татарова, Єрмака і Зеленського», – резюмував журналіст.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розглянув петицію про відставку заступника голови Офісу президента Олега Татарова і відповів на неї, заявивши, що нікого не можна примушувати робити щось, що не написано в законі.

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