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    ВАКС не відсторонив від посади члена Комісії з азартних ігор, якого підозрюють у хабарництві

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    Суддя відмовилася відстороняти Гетьмана - ВАКС не відсторонив від посади члена Комісії з азартних ігор, якого підозрюють у хабарництві
    Суддя відмовилася відстороняти Гетьмана
    Фото з відкритих джерел

    Євген Гетьман залишається на посаді

    Вищий антикорупційний суд відмовився відстороняти від посади члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Євгена Гетьмана, якого НАБУ і САП підозрюють в одержанні 90 тисяч доларів неправомірної вигоди.

    Таке рішення 14 вересня ухвалила слідча суддя ВАКС Наталія Мовчан, повідомили «Слово і діло» співрозмовники в антикорупційних органах правопорядку.

    За їхніми словами, наразі невідомі причини відмови в задоволенні клопотання про відсторонення Гетьмана від посади члена Комісії з азартних ігор. Суддя має пізніше оголосити повне судове рішення.

    Раніше антикорупційний суд узяв Гетьмана під варту з альтернативою 5 млн грн застави. За підозрюваного ці гроші внесли і він вийшов із СІЗО під обов'язки.

    Нагадаємо, 20 серпня, детективи НАБУ викрили чинного члена Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Євгена Гетьмана при одержанні неправомірної вигоди за сприяння в наданні дозволів і ліцензій у сфері грального бізнесу в розмірі $90 тис.

    За версія слідства, він вимагав та отримав неправомірну вигоду від нібито представника приватного підприємця за прийняття Комісією рішення в його інтересах. Йшлося про визнання двох готелів в Чернігові та Запоріжжі такими, які можуть організовувати і проводити азартні ігри.

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    Теги: суд НАБУ гроші СІЗО суддя САП Антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд азартні ігри
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    ВАКС не відсторонив від посади члена Комісії з азартних ігор, якого підозрюють у хабарництві