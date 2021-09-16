На Львівській митниці СБУ викрила корупційну схему на мільйони

Внаслідок незаконних оборудок державний бюджет лише за кілька місяців недоотримав 2,7 млн грн

Служба безпеки України припинила функціонування корупційної схеми, організованої посадовцями митного посту «Яворів» Львівської митниці.

Встановлено, що фігуранти провадження систематично вимагали й отримували неправомірну вигоду від підприємців за сприяння в безперешкодному митному оформленні товарів, які ввозилися в Україну. У разі відмови митники погрожували бізнесменам штучними перешкодами та затягуванням процесу оформлення. Про це інформує СБУ.

У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ задокументували численні факти одержання хабарів на митниці. За попередньою інформацією, через корупційну схему фігурантів лише з липня цього року державний бюджет недоотримав 2,7 млн грн.

Наразі двом посадовим особам оголошено підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Встановлюється причетність інших посадовців митного посту до корупційної діяльності.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила ще одну масштабну корупційну схему в «Укрзалізниці». Зловмисники привласнили гроші на постачанні держпідприємству неякісних запчастин для залізничних колій на понад 25 млн грн.

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