72% споживачів газу Чернігівщини мають борги



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Від початку року на порушників платіжної дисципліни відкрито 110 судових справ

В Чернігівській області склалася критична ситуація з розрахунками споживачів за використаний природний газ. Борги на цей момент мають близько 72% клієнтів «Чернігівгаз Збуту». Незадовільна платіжна дисципліна ставить під загрозу стабільне забезпечення газом споживачів регіону.

На сьогодні злісних неплатників, що заборгували за газ 10 тис. грн і більше, в Чернігівській області вже 846 осіб, від 1 до 5 тис. грн – майже 23 тис., до 1 тис. грн – більше 331 тис. Загальна сума боргу побутових споживачів складає майже 276 млн грн, що на 123 млн грн або у 1,8 разів більше, порівняно з аналогічним періодом 2017 року. Ріст заборгованостей змушує «Чернігівгаз Збут» ініціювати припинення газопостачання домоволодінь, а також звертатися до суду. Від початку року на порушників платіжної дисципліни відкрито 110 судових справ, на загальну суму понад 1 млн грн.

Впродовж року компанія надіслала майже 25 тис. повідомлень про заборгованість. Разом з цим постачальник щомісяця надавав оператору ГРМ (ПАТ «Чернігівгаз») доручення на відключення газу боржникам. В результаті цих заходів за період січень-вересень від газопостачання було відключено 2451 домогосподарство. В компанії зазначають, що лише своєчасне погашення боргів або звернення за реструктуризацією, допоможе споживачу уникнути відключення газу.

«Наші фахівці активно ведуть перемовини з боржниками. Пояснюють, як можна погасити боргові зобов`язання, щоб попередити відключення. Адже ця міра, окрім необхідності погасити основний борг, тягне за собою донарахування оплати послуги відключення та підключення. В залежності яким способом було перекрито газ, суми коливаються від 100 до 10-15 тис. грн», - зазначив директор «Чернігівгаз Збуту» Іван Луста.

Багатомільйонні борги перешкоджають стабільній роботі постачальника газу. Крім того, через дефіцит обігових коштів «Чернігівгаз Збут» не в змозі вчасно розрахуватися з іншими учасниками газового ринку.

«Борги споживачів безпосередньо впливають на своєчасні розрахунки з «Нафтогазом», що дає головному монополісту поле для безпідставних звинувачень газзбутівських компаній в різних маніпуляціях. А облгази, недоотримуючи свою частку коштів, не в змозі в повній мірі профінансувати заходи для забезпечення надійної роботи газової системи. Такий стан може призвести до перебоїв з газопостачанням, що особливо критично в опалювальний період», - наголосив Луста.

Додаткові проблеми також створюють несвоєчасні надходження бюджетних відшкодувань поставок газу з пільг та субсидій. Взимку цей показник досягав понад 870 млн грн. В літній період, коли суттєво скоротилася кількість субсидіантів, ситуація дещо вирівнялась. Наразі бюджетна заборгованість складає 160,4 млн грн.