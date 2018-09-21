Асоціація газового ринку стверджує, що знайшла корупцію у «Нафтогазі» документ



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В Асоціації закликали НАК «Нафтогаз України» відкрити повну статистику споживання газу в Кіровоградській області

Асоціація газового ринку України закликала голову правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва перевірити факти корупції на підконтрольній компанії ВАТ «Кіровоградгаз» та дочірньому газзбуті «Центргаз». Про це йдеться в заяві асоціації у відповідь на звинувачення керівника Нафтогазу щодо махінаціях із субсидіями ПСО-постачальників природного газу.

В АГРУ вважають, що такі звинувачення з боку керівника Нафтогазу мають на меті відвернути увагу від махінацій з газом внутрішнього видобутку, маніпуляцій з фінансовою звітністю та фактів корупції в групі Нафтогаз.

«Одна з «підозр» голови Нафтогазу стосувалась начебто надмірного споживання газу субсидіантами. Однак, керівник державного монополіста мабуть не обізнаний, що за даними НКРЕКП, середнє споживання газу жителями Кіровоградської області набагато більше ніж в цілому по України. Так, в північнішій Чернігівській області споживачі використовують в 1,5 рази менше газу, в Київській – на 37%, а споживачі Миколаївської області, яка межує з Кіровоградською – споживають вдвічі менше газу!», - йдеться у повідомленні.

Все це дає підстави вважати, що після встановлення контролю НАК «Нафтогаз України» над ВАТ «Кіровоградгаз», на підприємстві не зникли корупційні схеми і маніпуляції з газом для потреб населення. У зв’язку з цим, в Асоціації газового ринку України закликали НАК «Нафтогаз України», як кінцевого бенефіціара та одноосібного контролера ВАТ «Кіровоградгаз» та дочірнього газзбуту «Центргаз» відкрити повну статистику споживання газу в цій області, в тому числі і виробничо-технологічних втрат оператора ГРМ і пояснити таку велику різницю з іншими регіонами.

«На жаль, ми вже вкотре чуємо від очільників НАК «Нафтогаз України» про факти кричущої корупції, що мають місце у повністю підконтрольних ним компаніях, які призвели до втрати десятків мільйонів кубометрів природного газу на сотні мільйонів гривень. Ми розуміємо, що розриваючись між Хілтоном та Вашингтоном пану Коболєву бракує часу, щоб розібратись в системі державної підтримки споживачів за допомогою субсидій, про що йде мова в Наказі №1 Міністерства фінансів України від 04.01.2018 року. Звідси такі підозри і некомпетентні заяви», - заявили в АГРУ.





В Асоціації також пояснили, що для забезпечення контролю використання бюджетних коштів в державі створена наскрізна система рахунків державного казначейства. За минулий рік через них пройшло близько 40 млрд. гривень субсидій. Всі платіжні доручення з цих рахунків здійснюються Державним казначейством. Кінцевим і одноосібним реципієнтом 40 млрд субсидій в минулому році став саме НАК «Нафтогаз України» та підконтрольні йому дочірні підприємства.

«Тому НАК «Нафтогаз України» є основним і єдиним вигодонабувачем системи субсидій. В тому числі за рахунок цих коштів було сформовано фінансовий результат за минулий рік, який забезпечив можливість виплати мільярдних премій керівництву Нафтогазу. Зі свого боку ПСО-постачальники та оператори ГРМ повністю підтримують і очікують монетизацію субсидій на рівні споживача. Це дозволить кожному самостійно вирішувати, як ефективно скористатися коштами. Монетизація субсидій призведе до суттєвої економії газу, адже кожен отримає реальну мотивацію ощадливо споживати газ», - наголошують а АГРУ.