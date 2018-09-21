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    Шевченко особисто підбадьорив гравців «Ворскли», яким погасили заборгованість

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    Президент &laquo;Ворскли&raquo; Роман Черняк. Фото полтавського клубу - Шевченко особисто підбадьорив гравців «Ворскли», яким погасили заборгованість
    Президент «Ворскли» Роман Черняк. Фото полтавського клубу

    Наставник збірної України побував у роздягальні полтавської команди

    Президент полтавської «Ворскли» Роман Черняк після гри з лондонським «Арсеналом» (2:4) розповів про фінансову ситуацію у клубі.

    Нагадаємо, полтавці з честю поступилися у матчі 1-го туру Ліги Європи, забивши грізному супернику два м’ячі.

    «Скажу так: ситуація зараз у 10 разів краща, ніж вона була на початку сезону. Практично все, що обіцяли, ми виконали. Залишилися ще невеликі хвости, але протягом 2-3 місяців, я думаю, ми повністю виправимо ситуацію», - цитує Черняка matchday.ua.

    «Вантажу на плечах гравців практично немає. Вони отримали премію, отримали зарплату та всі заборгованості, які були. Якщо ви були у літаку і спілкувалися з футболістами, могли переконатися, що абсолютно немає негативу, всі задоволені», - додав він.

    За словами президента клубу, у роздягальні був не тільки він, а і Андрій Шевченко з тренерами збірної України.

    «Розповіли про ті помилки, які бачили з трибуни. Підбадьорили гравців, побажали їм самовдосконалення й успіхів і у внутрішньому чемпіонаті, і у Лізі Європи», - підсумував Черняк.

    борг НОВИНИ ФУТБОЛУ зарплата гроші Андрій Шевченко Ліга Європи ФК Ворскла
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