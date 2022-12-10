Уряд визначив, хто зі споживачів насамперед отримуватиме світло

Шмигаль доручив міністру енергетики розробити та подати на розгляд Кабінету міністрів чіткі пріоритети включення електропостачання

Держава та уряд систематизують процес щодо того, хто зі споживачів насамперед отримує електроенергію. Про це зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів 9 грудня.

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Глава уряду дав доручення міністру енергетики розробити та подати на розгляд Кабінету міністрів чіткі пріоритети включення електропостачання.

Шмигаль назвав пріоритети:

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Критична інфраструктура, зокрема об’єкти водо-, теплопостачання та лікарні. Об’єкти військово-промислового комплексу, які працюють на оборону держави. Принцип «все для фронту» залишається абсолютно незмінним. Бізнес, який виготовляє критично важливі товари та продукти. Наприклад, хлібопекарні та молокозаводи. Житловий сектор.

Прем’єр наголосив, що лише після включення цих чотирьох зазначених груп має постачатись електроенергія на інші об’єкти: «Це справедливий підхід, який дозволить нашій країні вистояти цієї зими».

Крім того, Міністерство енергетики разом із Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Антимонопольним комітетом та місцевою владою, за словами очільника Уряду, мають розробити механізм реагування на заяви громадян і бізнесу щодо порушення черговості та пріоритетності включення споживачів.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів працює над рекомендаціями для промислових підприємств щодо переходу на нічний режим роботи.