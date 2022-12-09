Кабмін рекомендуватиме підприємствам працювати вночі

Наразі йде розробка рекомендацій для промислового сектору

Кабінет міністрів працює над рекомендаціями для промислових підприємств щодо переходу на нічний режим роботи. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Також фахівці розробляють механізм реагування на заяви про порушення черговості та пріоритетності включення споживачів, враховуючи черговість та пріоритетність включення.

«Розуміємо, що така розстановка пріоритетів може викликати питання у бізнесу. Тому розробляємо рекомендації для промислового сектору, зокрема про часткове або повне переведення діяльності підприємств у нічні зміни», – сказав Шмигаль.

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За його словами, Міністерство енергетики разом із Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Антимонопольним комітетом та місцевою владою мають також розробити механізм реагування на заяви громадян і бізнесу щодо порушення черговості та пріоритетності включення споживачів.

Нагадаємо, у Києві та Київській області продовжують діяти екстрені відключення електроенергії.

Також стало відомо, як дефіцит електроенергії вплине на ціни продуктів.