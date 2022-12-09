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Як захистити електроприлади при відключенні світла

Альона Боженко
glavcom.ua
Як захистити електроприлади при відключенні світла
Як зберегти електроприлади та уникнути пожежі під час відключень електроенергії
фото ілюстративне

Аби уникнути пожежі варто контролювати використання приладів обігріву та генераторів

Регулярні перепади напруги після відновлення електропостачання можуть стати причиною виходу з ладу побутової техніки, не виключено також її загоряння. У Мінреінтеграції розповіли, як зберегти електроприлади при відключенні світла.

Як зберегти електроприлади під час відключень світла та уникнути пожежі

Щоб зберегти електроприлади та уникнути пожежі при віялових відключеннях світла, необхідно:

  • Вмикати електроприлади по черзі. Наприклад, спочатку зарядіть телефон, а через пів години – увімкніть пральну машину.
  • Купувати лише сертифіковану електротехніку в ліцензованих точках продажу. Використовуйте її відповідно до інструкції.
  • Контролювати використання приладів обігріву та генераторів.
  • При зникненні світла відімкніть від мережі бойлери, пральні машини, електронагрівачі, електроплити та чайники. Так можна убезпечити техніку від поломки.
  • Не намагатися самостійно втручатися в електрощитові будинків.
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Теги: українці електроенергія

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