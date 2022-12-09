Як захистити електроприлади при відключенні світла

Як зберегти електроприлади та уникнути пожежі під час відключень електроенергії

Аби уникнути пожежі варто контролювати використання приладів обігріву та генераторів

Регулярні перепади напруги після відновлення електропостачання можуть стати причиною виходу з ладу побутової техніки, не виключено також її загоряння. У Мінреінтеграції розповіли, як зберегти електроприлади при відключенні світла.

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Як зберегти електроприлади під час відключень світла та уникнути пожежі

Щоб зберегти електроприлади та уникнути пожежі при віялових відключеннях світла, необхідно: