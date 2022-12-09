Як захистити електроприлади при відключенні світла
Аби уникнути пожежі варто контролювати використання приладів обігріву та генераторів
Регулярні перепади напруги після відновлення електропостачання можуть стати причиною виходу з ладу побутової техніки, не виключено також її загоряння. У Мінреінтеграції розповіли, як зберегти електроприлади при відключенні світла.
Як зберегти електроприлади під час відключень світла та уникнути пожежі
Щоб зберегти електроприлади та уникнути пожежі при віялових відключеннях світла, необхідно:
- Вмикати електроприлади по черзі. Наприклад, спочатку зарядіть телефон, а через пів години – увімкніть пральну машину.
- Купувати лише сертифіковану електротехніку в ліцензованих точках продажу. Використовуйте її відповідно до інструкції.
- Контролювати використання приладів обігріву та генераторів.
- При зникненні світла відімкніть від мережі бойлери, пральні машини, електронагрівачі, електроплити та чайники. Так можна убезпечити техніку від поломки.
- Не намагатися самостійно втручатися в електрощитові будинків.
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