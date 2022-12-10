Чи експортує Україна електроенергію: «Укренерго» розставило крапки над «і»

«Укренерго» прокоментувало появу фейків про продаж української електроенергії за кордон

Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що Україна не експортує електроенергію в Європу з 11 жовтня. Всі заяви на цю тему є або фейками, або свідомими маніпуляціями, або нерозумінням фізичної природи руху електроенергії. Про це він сказав під час брифінгу.

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«Українська енергосистема є частиною європейської енергомережі. Коли енергосистеми з'єднані між собою так, як українська, молдовська, румунська, угорська, словацька і польська, між ними існують технічні перетоки. Це природне явище, обумовлене законами фізики. Як правило технічні перетоки незначні. Але завжди погодинний баланс близький до нуля: скільки перетоку йде за кордон, стільки ж одразу ж повертається в Україну. Ці величини можуть бути більшими, коли є так звані, кільцеві перетоки. Наприклад, на півдні Румунії є велика відновлювальна генерація. А зв’язки між півднем і північчю там слабкі. І щоб весь вироблений обсяг потрапив до споживача, електроенергії доводиться, з точки зору фізики, мандрувати кільцевим шляхом – через Молдову, Україну, Угорщину, аж до півночі Румунії. Так буває не завжди, це приклад маршруту, яким рухається електроенергія в об’єднаній європейській енергосистемі, частиною якої є Україна», – пояснив Кудрицький.

За його словами, Україна через ці перетоки нічого сусідам не віддає, в українській енергосистемі електроенергії менше не стає, але можливість технічних перетоків робить енергосистему стійкішою. «Вся електроенергія, яка генерується українськими електростанціями, залишається в Україні і споживається українськими споживачами», – зазначив голова «Укренерго».

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Кудрицький також звернув увагу, що дехто апелює до платформи ENTSO-E, коли бачить там технічні перетоки і плутає їх з комерційним експортом, не розуміючи, як працює об’єднана енергосистема. «На сайті ENTSO-E в цьому можна переконатись, подивившись на вкладку «Scheduled Commercial Exchanges» (Комерційний експорт) - там всюди стоїть 0». Тому що з 11 жовтня ми не проводимо аукціонів з розподілу доступу до міждержавних ліній передачі. Без цього експорт неможливий», – сказав голова правління НЕК «Укренерго».

Як повідомлялося, що Україна зможе отримати електроенергію з Туреччини.