90 тисяч волинян користуються онлайн-сервісами «Волиньгаз збуту»



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У липні число користувачів особистим кабінетом на 104.ua зросло до 71 тисячі

В період карантинних обмежень значно зросла кількість волинян, які для вирішення газових питань, використовують особистий кабінет на сайті 104.ua, чат-боти 7104ua месенджерах Viber та Telegram. Якщо на початку року цими сервісами користувалися 68 тисяч клієнтів ТОВ «Волиньгаз збут», то станом на 1 липня їхня кількість сягнула 90 тисяч.

Найпопулярнішим серед волинських споживачів газу залишається особистий кабінет на 104.ua. Станом на 1 січня 2020 року тут було зареєстровано 56 тисяч волинян. У липні число користувачів особистим кабінетом зросло до 71 тисячі. Чат-бот у Viber використовують понад 18 тисяч клієнтів. Це на 50% більше, ніж було на початку року. Чат-бот у месенджері Telegram запустили нещодавно. Попри це його активно використовують близько 400 волинян.

«Кількість клієнтів, які користуються онлайн-сервісами «Волиньгаз збуту», збільшується щомісяця. Нині у нас працює ряд дистанційних сервісів, за допомогою яких волиняни можуть переглянути історію споживання та оплат, передати показники лічильника, звірити особові рахунки, сплатити за газ, – розповідає директор ТОВ «Волиньгаз збут» Микола Тищук. – Використання цих платформ дозволяє не лише уникати масових скупчень в період карантину, а й зекономити час та кошти. Адже при оплаті через онлайн-сервіси застосовується найменша банківська комісія».

В компанії нагадують, що в період карантинних обмежень впровадили експрес-реєстрацію на сайті 104.ua, яка дозволяє створити особистий кабінет за допомогою всього одного дзвінка.

Для експрес-реєстрації на сайті 104.ua потрібно:

1. Зателефонувати в контакт-центр за номером 067-33-39-104;

2. Повідомити оператору номер особового рахунку (він вказаний у платіжці);

3. Оператор зареєструє особистий кабінет, а споживач в СМС отримає логін і пароль до нього.

ТОВ «Волиньгаз збут» з 1 липня 2015 року виступає гарантованим постачальником природного газу для 250 тисяч побутових споживачів, понад 1 200 промислових підприємств та 250 бюджетних установ. Компанія має безстрокову ліцензію на постачання природного газу.