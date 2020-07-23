Заборгованість підприємств ТКЕ за розподіл газу досягла 1 млрд грн - АГРУ



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Голова Асоціації газового ринку України Денис Сенектутов

Боргова криза потребує вирішення напередодні опалювального сезону.

За даними Операторів ГРМ, підприємства теплокомуненерго, що виробляють тепло та гарячу воду для населення, з початку року заборгували за розподіл газу 1 млрд грн. Про це на Ukrainian Gas Open повідомив голова Асоціації газового ринку України Денис Сенектутов.

«На даний час, проблема розрахунків теплопостачальних та теплогенеруючих підприємств за спожитий ними природний газ для забезпечення потреб населення зайшла у глухий кут. Хоча підприємства ТКЕ і використовують спеціальні рахунки», - зазначив голова АГРУ.

Борги ТКЕ виникли, через не повну оплату населенням за опалення та через те, що тарифи на опалення не повністю покривають витрати на його виробництво та транспортування. На думку голови АГРУ слід розглянути можливість списання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та вжити заходів зі встановлення таким підприємствам економічно-обґрунтованих тарифів на теплову енергію, щоб забезпечити своєчасність розрахунків за розподіл газу та сам газ таких підприємств в майбутньому.

«За десятки років застосування спецрахунків не існує жодного успішного кейсу вирішення проблем у сфері ЖКГ. Приклади підприємств ТКЕ, а також водоканалів демонструють, що спецрахунки гарантовано доводять такі підприємства до банкрутства, в той же час питання боргів повністю не вирішується», - зазначив голова АГРУ.

Сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, складає близько 37,2 млрд грн. Також збільшуються борги підприємств і за розподіл газу. На думку АГРУ, для вирішення проблеми боргів ТКЕ та ТЕЦ необхідно розробити механізм по списанню заборгованості по всьому ланцюжку доставки газу для виробництва тепла для населення. Це дозволить провести фінансове оздоровлення ТКЕ, що необхідно для забезпечення населення теплом під час опалювального сезону 2020-2021.