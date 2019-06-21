Аеропорт Рівного вирішили передати в управління приватній компанії



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Наразі у аеропорту Рівного немає коштів для того, аби розраховуватися зі своїми боргами

Депутати облради вирішили створити спеціальну комісію, що буде визначати умови конкурсу на управління аеропортом

Рівненська обласна рада ухвалила рішення передати міжнародний аеропорт «Рівне» у концесію, тобто, в управління приватному інвестору.

Про це повідомляє прес-служба установи.

Зазначається, що депутати облради вирішили створити спеціальну комісію, що буде визначати умови конкурсу на управління аеропортом.

«Передача в концесію — це чи не єдиний шлях виходу з економічного стану, який склався на сьогодні. Перше засідання комісії ймовірно відбудеться наприкінці червня, або ж у липні», — повідомив голова новоутвореної комісії Сергій Свисталюк.

Зокрема, зазначається, що наразі у аеропорту Рівного немає коштів для того, аби розраховуватися зі своїми боргами. З обласного бюджету ці кошти також виділити не можуть.

Раніше повідомлялось, що в уряді передумали будувати новий аеропорт неподалік від Дніпра. Натомість там вирішили реконструювати старий аеропорт.

Нагадаємо, що регулярне авіасполучення між Києвом та Ужгородом скасували менш ніж за два місяці після його урочистого відкриття.