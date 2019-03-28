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    Економіка та фінанси

    Африканська чума свиней знову вразила Запорізьку область

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    Діагноз АЧС було підтверджено лабораторними дослідженнями - Африканська чума свиней знову вразила Запорізьку область
    Діагноз АЧС було підтверджено лабораторними дослідженнями

    На території острова Хортиця були виявлені три трупи диких кабанів

    У Запорізькій області українські контролери зареєстрували новий випадок захворювання на африканську чуму свиней (АЧС). Про це повідомляє головне управління Держпродспоживслужби у Запорізькій області.

    Зазначається, що 26 березня на території острова Хортиця були виявлені три трупи диких кабанів.

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    Діагноз АЧС було підтверджено лабораторними дослідженнями.

    «Спеціалістами Держпродспоживслужби проводяться заходи щодо ліквідації захворювання в осередку виникнення та недопущення розповсюдження збудника АЧС відповідно до чинної інструкції. Також проводиться епізоотичне розслідування щодо встановлення причини виникнення захворювання», - уточнили контролери.

    Нагадаємо, західні країни рятуються від АЧС парканами. Так, про наміри будівництва парканів на кордоні з сусідніми державами вже заявили Люксембург, Данія, Франція та Фінляндія.

    Така ж ідея була і у Польщі, проте згодом влада вирішила витратити кошти на посилення заходів біобезпеки.

    Додамо, що в Україні АЧС не вщухає вже шостий рік. Поточного року було зафіксовано вже 11 випадків хвороби, минулого - 145.

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