Африканська чума свиней знову вразила Запорізьку область



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Діагноз АЧС було підтверджено лабораторними дослідженнями

На території острова Хортиця були виявлені три трупи диких кабанів

У Запорізькій області українські контролери зареєстрували новий випадок захворювання на африканську чуму свиней (АЧС). Про це повідомляє головне управління Держпродспоживслужби у Запорізькій області.

Зазначається, що 26 березня на території острова Хортиця були виявлені три трупи диких кабанів.

Діагноз АЧС було підтверджено лабораторними дослідженнями.

«Спеціалістами Держпродспоживслужби проводяться заходи щодо ліквідації захворювання в осередку виникнення та недопущення розповсюдження збудника АЧС відповідно до чинної інструкції. Також проводиться епізоотичне розслідування щодо встановлення причини виникнення захворювання», - уточнили контролери.

Нагадаємо, західні країни рятуються від АЧС парканами. Так, про наміри будівництва парканів на кордоні з сусідніми державами вже заявили Люксембург, Данія, Франція та Фінляндія.

Така ж ідея була і у Польщі, проте згодом влада вирішила витратити кошти на посилення заходів біобезпеки.

Додамо, що в Україні АЧС не вщухає вже шостий рік. Поточного року було зафіксовано вже 11 випадків хвороби, минулого - 145.