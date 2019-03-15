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    Україна купила в Польщі понад 4 тисяч тонн свинини

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    Україна купила в Польщі понад 4 тисяч тонн свинини

    Торік Україна збільшила імпорт свинини в п'ять разів

    У січні-лютому 2019 року Україна імпортувала 4,3 тис. тонн свинини загальною вартістю 7,9 млн дол. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби.

    Головним постачальником свинини в Україні була Польща, з якої було завезено свинини на 4,7 млн дол. Друге місце в списку належить Німеччині. У січні-лютому Україна завезла з Німеччини свинини на 1,5 млн дол.

    На третьому місці - Данія. У січні-лютому Україна імпортувала з Данії свинини на 829 тис. дол.

    Водночас минулого місяця Україна поставила на експорт всього 114 тонн свинини загальною вартістю 230 тис. дол.

    Також повідомлялося, торік Україна збільшила імпорт свинини в п'ять разів. Торік країна імпортувала 28,5 тисяч тонн свинини загальною вартістю 51,9 млн доларів.

    Нагадаємо, у січні-жовтні 2018 року Україна збільшила імпорт свинини до 23,4 тисячі тонн на суму 43,2 млн доларів, що в чотири рази більше від показників за весь 2017 рік.

    Напередодні повідомлялося, що в Україні подешевшало м'ясоЗокрема, у лютому тушка куряча впала в ціні на 51 коп. до 58,1 грн/кг, свинина в середньому подешевшала на 97 коп. - до 104,36 грн/кг, яйця на 87 коп. - до 23,9 грн за десяток. Яловичина також стала доступнішою - кілограм м'яса подешевшав на 70 коп. - до 128,36 грн.

    Крім того в Україні дешевшають фрукти та яйця. Наприкінці лютого в Україні почала дешевшати цибуля

    Також в Україні вже продають першу молоду картоплю, яку імпортують з Єгипту.


     

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