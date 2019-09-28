Агенство S&P підвищило кредитний рейтинг України



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S&P Global Ratings підвищило довгострокові суверенні рейтинги України до рівня «В»

За словами аналітиків, прогноз відображає очікування того, що новий уряд України збереже макроекономічні реформи останніх років

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підвищило довгострокові суверенні рейтинги України в іноземній і національній валюті з рівня «B-» до «В», прогноз стабільний.

Про це повідомляється на сайті рейтингового агентства.

«Новий уряд, схоже, прихильний справі збереження макроекономічної стабільності, лібералізації економіки і забезпечення нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ)», - сказано в повідомленні.

За словами аналітиків, прогноз відображає очікування того, що новий уряд України збереже макроекономічні реформи останніх років, в той час як економіка відновлюється, а загальний державний борг по відношенню до ВВП знижується.

До слова, міжнародне рейтингове агентство Fitch підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) в іноземній і національній валютах Дніпру, Львову, Одесі, Києву та Харкову.

Також зазначимо, що Fitch підвищив рейтинг «Нафтогазу».