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    Економіка та фінанси

    Агенство S&P підвищило кредитний рейтинг України

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    <p>S&amp;P Global Ratings підвищило довгострокові суверенні рейтинги України до рівня &laquo;В&raquo;</p> - Агенство S&P підвищило кредитний рейтинг України

    S&P Global Ratings підвищило довгострокові суверенні рейтинги України до рівня «В»

    За словами аналітиків, прогноз відображає очікування того, що новий уряд України збереже макроекономічні реформи останніх років

    Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підвищило довгострокові суверенні рейтинги України в іноземній і національній валюті з рівня «B-» до «В», прогноз стабільний.

    Про це повідомляється на сайті рейтингового агентства.

    «Новий уряд, схоже, прихильний справі збереження макроекономічної стабільності, лібералізації економіки і забезпечення нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ)», - сказано в повідомленні.

    За словами аналітиків, прогноз відображає очікування того, що новий уряд України збереже макроекономічні реформи останніх років, в той час як економіка відновлюється, а загальний державний борг по відношенню до ВВП знижується.

    До слова, міжнародне рейтингове агентство Fitch підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) в іноземній і національній валютах Дніпру, Львову, Одесі, Києву та Харкову.

    Також зазначимо, що Fitch підвищив рейтинг «Нафтогазу».

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